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Akşehir’de ''Çöp Taksi'' hizmete girdi

Konya’nın Akşehir ilçesinde belediye, kent temizliğinde önemli bir rol alacak olan “Çöp Taksi” hizmetini hayata geçirdi.

23 Ekim 2017 Pazartesi 13:15
Akşehir’de ''Çöp Taksi'' hizmete girdi

Akşehir İlçe Belediyesi, kent temizliğinde önemli bir rol alacak olan ve dar sokaklara parklara rahatlıkla girebilecek kapasiteye sahip ‘Çöp Taksi’yi faaliyete sundu.

Hizmete başlayan Çöp Taksi ile ilgili bir açıklama yapan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Akşehirimiz gelişen ve değişen bir şehir olmaya devam ediyor. Bu yoğunluğumuza istinaden özellikle temizlik konusunda daha fazla çalışmamız, yeni çözümler üretmemiz gerekiyor. İşte hizmete sunduğumuz ‘Çöp Taksi’ de bu yeni uygulamalarımızdan bir tanesi. Vatandaşımız evinin, sitesinin, dükkanının önünde veya cenaze, düğün, mevlüt gibi özel kutlama programlarında rutin dışı oluşan çöpleri 444 9 153 çağrı merkezimizi arayarak bildirimde bulunduğunda, Çöp Taksimiz, hemen o bölgeye gidip bu çöpleri, atıkları alıyor. Toplanan çöpleri, atıkları bir noktada ulaştıkları çöp kamyonlarına aktarıyor ve görevine devam ediyor. Şehrimizin temizliğinde çok önemli bir rol alacak olan ‘Çöp Taksi’ hizmeti dar sokaklara, parklara rahatlıkla girebilecektir. Çarşıya, merkezdeki birçok noktaya büyük çöp kamyonları giremiyor, girse de trafikte zaman zaman aksamalar oluyor. Çöp Taksi sayesinde trafiğe kapalı, dar ve ara sokaklardaki çöpleri de rahatlıkla alabileceğiz. Çöp Taksi hizmetinde, gelen ihbarları da değerlendirip, çöp yığınlarının da önüne geçmeyi planlamaktayız. Şimdilik pilot olarak hizmete başlattığımız yüzde 100 Doğa dostu Çöp Taksi hizmetimizin beğenilmesi ve hizmet kalitesini artırması halinde Çöp Taksi sayısını da çoğaltabileceğimiz düşünüyoruz” dedi.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 13:15
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