Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği etkinliklerle devam ediyor

58. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

06 Temmuz 2017 Perşembe 19:25
Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği etkinliklerle devam ediyor

Şenlik kapsamında Akşehir’e gelen Karikatürcüler Derneği üyeleri, Akşehir Kültür Merkezinde çocukların da katılımıyla Karikatür Workshop çalışması yaptı. Akşehirli miniklerin yoğun ilgi gösterdiği çalışmada minikler karikatürist büyüklerinden nasıl karikatür çizileceğini ve tekniklerini öğrendiler. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da çalışmaya katılarak çocukların çizdiği karikatürleri inceledi. Eğlenceli geçen çalışma sonunda çocuklar çizdikleri karikatürleri alarak evlerine götürürken, karikatür çizme tekniğini de uygulamalı olarak öğrendiler.

Çocuklar Kırmızı Başlıklı Kız ve Tweety ile eğlendi

Şenlik kapsamında ‘Kırmızı Başlıklı Kız ve Tweety’ isimli çocuk tiyatrosu da Akşehirli çocuklar için perde açtı. Akşehir Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezinde, İstanbul Tiyatro Grubu tarafından öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere 2 defa sergilenen oyuna, çocuklar kadar büyükler de yoğun ilgi gösterdi. Kırmızı başlıklı kız masalının ünlü çizgi film kahramanları Tweety ve Sylvester ile harmanlanarak oyunlaştırıldığı tiyatroda çocuklar eğlenerek öğrendiler. Tiyatro sonunda oyuncular ve çocuklar hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 19:25
  1. İstanbul
  2. Akşehir
  3. Ulus
  4. Nasreddin Hoca
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başakşehir dünya yıldızını böyle duyurdu!
    1. Başakşehir dünya yıldızını böyle..
    2. ABD'den YPG'ye 140 tır silah ve zırhlı..
    3. Bu da yerli tavuğumuz: Anadolu-T
    4. Yere atılan şarj cihazından çıkan..
    5. Ogün Samast konuşmak için bayrak..
    6. Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli..
    7. Sözde adalet yürüyüşünde bir kişi daha..
    8. Eşini boğazını keserek öldüren koca..
    9. Belediye meclisi Temmuz ayı toplantısı..
    10. Başol, Ormanlı’dan 50 kişiyi..
    11. Eskişehirspor kayyıma doğru gidiyor
    12. Sadık Özköseoğlu, Kickboks’ta Avrupa..
    13. Artvin’de Danıştay’ın Cerattepe..
    14. Çorum’da ekili arazide yangın
    15. Feci kazada hayatını kaybedenler son..
    16. 10. Ayvalık Yaz Satranç Şampiyonası..
    17. Şehit Deniz için taziye yemeği verildi
    18. Almanya Yunanistan'ı işgal ediyor!..
    19. Müşterilerin kartlarını kopyalayan..
    20. Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı,..
    AP, skandal 'Türkiye' kararını onayladı!
    AP, skandal 'Türkiye' kararını onayladı!
    15 Temmuz öncesine benziyor… Ankara’da harekete geçti!
    15 Temmuz öncesine benziyor… Ankara’da harekete geçti!
    Gezi'de gelmiştiler! Şimdi yine geldiler
    Gezi'de gelmiştiler! Şimdi yine geldiler
    Rusya'dan PYD'ye ültimatom! 'terk edin'
    Rusya'dan PYD'ye ültimatom! 'terk edin'