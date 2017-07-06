Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği etkinliklerle devam ediyor

Şenlik kapsamında Akşehir’e gelen Karikatürcüler Derneği üyeleri, Akşehir Kültür Merkezinde çocukların da katılımıyla Karikatür Workshop çalışması yaptı. Akşehirli miniklerin yoğun ilgi gösterdiği çalışmada minikler karikatürist büyüklerinden nasıl karikatür çizileceğini ve tekniklerini öğrendiler. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da çalışmaya katılarak çocukların çizdiği karikatürleri inceledi. Eğlenceli geçen çalışma sonunda çocuklar çizdikleri karikatürleri alarak evlerine götürürken, karikatür çizme tekniğini de uygulamalı olarak öğrendiler.

Çocuklar Kırmızı Başlıklı Kız ve Tweety ile eğlendi

Şenlik kapsamında ‘Kırmızı Başlıklı Kız ve Tweety’ isimli çocuk tiyatrosu da Akşehirli çocuklar için perde açtı. Akşehir Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezinde, İstanbul Tiyatro Grubu tarafından öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere 2 defa sergilenen oyuna, çocuklar kadar büyükler de yoğun ilgi gösterdi. Kırmızı başlıklı kız masalının ünlü çizgi film kahramanları Tweety ve Sylvester ile harmanlanarak oyunlaştırıldığı tiyatroda çocuklar eğlenerek öğrendiler. Tiyatro sonunda oyuncular ve çocuklar hatıra fotoğrafı çektirdiler.