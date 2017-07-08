Akşehir fotoğrafçılar buluşması ve foto maratonu başladı

Kokteylde açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Salih Akkaya, tüm fotoğraf sanatçılarının Akşehir’deki Nasreddin Hoca Şenliğine renk kattığını belirterek “Akşehir’imizdeki tüm güzellikleri en iyi şekilde görüp, bunları objektiflerinizden çıkan fotoğraflarla bizlere ve tüm Türkiye’ye en iyi şekilde yansıtacağınızdan eminim. Akşehir birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, tarihi ve tabiat özellikleriyle gerçek bir kent kültürünü hak etmiş ve kent kültürüne sahip bir şehirdir. 8 adet folklorü ve 16 türküsüyle, kendine özgü mimari çizgiler içeren 2 bin adet konak ve eviyle, birçok medeniyetten kalan tarihi eserleriyle Akşehir gerçekten önemli bir şehir. Burada sizleri misafir etmekten ve sizlerin burada sanatınızı icra etmenizden kıvanç duyuyoruz” dedi.

Sille Sanat Sarayı Başkanı Reha Bilir de yaptığı konuşmada ev sahipliği için Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya’ya teşekkür etti. Akşehir fotoğrafçılar buluşması ve foto maratonuna 107 fotoğraf sanatçısının kayıt yaptırdığı öğrenildi. Akşehir Kültür Merkezi’nde yapılan kokteyle, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Temsilcisi Ali Hikmet Avcı, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, Sille Sanat Sarayı Başkanı Reha Bilir ile yarışmaya katılan fotoğraf sanatçıları katıldı.