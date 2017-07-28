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Aksa’ya koştular

Kudüslü Müslümanların kararlı tutumu Türkiye’nin sert açıklamaları İsrail’e geri adım attırdı. İsrail, Mescid-i Aksa’nın girişindeki tüm engelleri kaldırdı ve Mescid-i Aksa’nın tüm kapılarını açtı. Onbinlerce Filistinli Mescid-i Aksa’ya giderek iki hafta sonra namaz kılmanın mutluluğunu yaşadı. Ancak, İsrail askerleri yine rahat durmayıp saldırdı.

28 Temmuz 2017 Cuma 07:13
Aksa’ya koştular

DIŞ HABERLER SERVİSİİşgalci İsrail önceki gece Mescid-i Aksa’ya ulaşımdaki tüm engelleri kaldırdı. Kudüslü Müslümanların kararlı tutumu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsrail’e karşı sert açıklamaları geri adım attırdı. Engellerin kaldırılması sonrası Kudüslü alimler Filistinlileri Mescid-i Aksa’ya çağırdı. Onbinlerce Filistinli Mescid-i Aksa’ya gitti. Büyük bir izihamın yaşandığı Aksa’da ikindi namazı kılındı, dualar edildi, gözyaşları döküldü. Giremeyenler de dışarda saf tutarak namazlarını eda etti. Ancak, Aksa’nın Hutta Kapısı’nda Filistinlilere saldıran İsrail askerleri 10 kişinin yaralanmasına sebep oldu. 

Kudüs Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, Kudüs Başkadısı Vasf Bekri, Kudüs İslam Vakfı Yüksek Konseyi Başkanı Abdulaziz Salhab ile Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı ve Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri’den oluşan Kudüslü alimler, Mescid-i Aksa kararını basın toplantısıyla açıkladı.

Salhab’ın okuduğu ortak açıklamada, “Kudüslü alimler, İsrail makamlarının Mescid-i Aksa kapılarına getirdiği uygulamaları tamamen kaldırmasının ardından Müslümanların Harem-i Şerif’e girmesi yönünde karar aldı. Müslümanları ikindi namazı için Mescid-i Aksa’ya çağırıyoruz” denildi.

Alimlerin çağrısından sonra Harem-i Şerif’in de içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinin farklı noktalarında kutlama yapan Filistinli kadın, erkek, çocuk ve yaşlılar mutluluktan gözyaşı döktü. Onbinlerce Filistinli tekbirler getirerek Mescid-i Aksa’ya girdi. İki haftanın ardından namazlarını burada eda ettiler.Giremeyenler ise dışarda tekbirler eşliğinde namaza durdular. 

ABBAS’IN AÇIKLAMASI

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik son uygulamalarına tepki olarak açıkladıkları “ilişkileri askıya alma” kararının halen geçerli olduğunu belirtti.

HAMAS’IN AÇIKLAMASI

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, yaptığı yazılı açıklamada, Aksa’da son yaşananların zaferin parlak sayfalarından biri ve işgalin Kudüs ve Aksa’daki yenilgisinin başlangıcı olduğunu belirterek, “Filistin ve Kudüs halkı, Mescid-i Aksa ile Müslüman ve Hıristiyanların kutsallarının koruyucusu olduğunu kanıtladı. Ancak, İsrail’in Kudüs planını boşa çıkarmak için FKÖ’ye bağlı geçici çerçeve yönetimi kurmalıyız” dedi.

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 07:13
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