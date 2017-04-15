Aksaray'daki uyuşturucu operasyonu

Aksaray'da 200 polisin katılımıyla 11 Nisan'da hava destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 45 kişiden 39'u tutuklandı.

Aksaray'daki uyuşturucu operasyonu
Eklenme: 15 Nisan 2017, 09:43

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon kapsamında 3 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 45'e yükseldi.

Emniyetteki işlemlerin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılardan 39'u tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adreslerinde bulunamayan 5 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Aksaray'da 200 polisin katılımıyla 11 Nisan'da düzenlenen hava destekli uyuşturucu operasyonunda, satışa hazır 380 gram esrar, 618 gram eroin, uyuşturucu hap, 2 kurusıkı silah ve 44 tabanca ele geçirilmiş, 42 kişi gözaltına alınmıştı. Uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 8 bin 475 liraya el konulmuştu.

 
EtiketlerAksarayuyuşturucuuyuşturucu operasyonu
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

Yeni Akit
Gündeme dair önemli haberler ve son dakika gelişmeleri anında bilgisayarınızda!
Masaüstü bildirimlerini almak ister misiniz?