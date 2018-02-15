THY Gezi Sayfası - Trabzon
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Aksaray'da yurtta kalan 14 kız öğrenci hastaneye kaldırıldı

Güzelyurt ilçesinde 14 kız öğrenci, öğrenim gördükleri liseye ait kaldıkları yurtta yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

15 Şubat 2018 Perşembe 11:09
Aksaray'da yurtta kalan 14 kız öğrenci hastaneye kaldırıldı

Olay, dün gece Güzelyurt Çok Programlı Lisesi'nin yatılı kız öğrenci yurdunda meydana geldi. Akşam yemeğinde  mantar sote, pilav ve çorba yiyen öğrencilerin bazılarında gece yarısına doğru kusma, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri başladı. Bunun üzerine 30 öğrencinin kaldığı yurtta, 14 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle ambulanslarla Güzelyurt ve Aksaray'daki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu,  olayla ilgili de İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlattığı bildirildi.

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 11:09
  1. Aksaray

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyarbakır'da 3 bin polisle '15 Şubat' operasyonu: Çok sayıda gözaltı
    1. Diyarbakır'da 3 bin polisle '15 Şubat'..
    2. İran güçleri, YPG'li teröristlerle..
    3. CHP’li Bozkurt'dan büyük ihanet!
    4. 18 milyon liraya bloke konuldu: Yok..
    5. Artvin’de baraj suları çekildi, ortaya..
    6. İran terör örgütü PKK'yı vurunca ABD..
    7. Mersin'de aküden 2 kilo 840 gram eroin..
    8. Antalya’da polisin durduğu araçta..
    9. Küba'daki diplomatların sorunun nedeni..
    10. Ankara'da sigarayla bindiği..
    11. Kılıçdaroğlu CHP'li milletvekillerine..
    12. AK Partili Naci Bostancı'dan CHP'ye..
    13. Sofiane Feghouli: İnşallah şampiyon..
    14. Hükümet'ten Afrin operasyonunun..
    15. Soros'un ortağı uyardı: Felaket olacak!
    16. Karamollaoğlu'ndan 'Başbuğ' açıklaması
    17. 'İran Türkiye'ye teşekkür borçlu!..
    18. Karadeniz inadı tuttu! Yaparsın,..
    19. Teröristbaşını 60 saniyede paketlediler!
    20. Dindirin artık şu gözyaşlarını
    Tansiyon yükseldi! Türk savaş gemileri...
    Tansiyon yükseldi! Türk savaş gemileri...
    'Haydar Baş'ı dinlemediğimiz için kaybediyoruz'
    'Haydar Baş'ı dinlemediğimiz için kaybediyoruz'
    "Mayıs ayında topyekün saldıracaklardı"
    "Mayıs ayında topyekün saldıracaklardı"
    Hükümetten flaş 'Kandil Operasyonu' açıklaması
    Hükümetten flaş 'Kandil Operasyonu' açıklaması
    Başkan adayı: Suriye'de ne işimiz var?
    Başkan adayı: Suriye'de ne işimiz var?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 15.02.2018
    İsrail parlamentosu'ndan şaşırtan Türkiye kararı… Soykırım iddialarını…
    İsrail parlamentosu'ndan şaşırtan Türkiye kararı… Soykırım iddialarını…
    Yeni kalkışma için bekletiliyorlar! İstanbul'da 424 noktada...
    Yeni kalkışma için bekletiliyorlar! İstanbul'da 424 noktada...