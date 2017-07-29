Aksaray’da yeni hastanenin imar yolları açılıyor

Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı’nın etkili girişimleri sonucu Karayolları Müdürlüğünce ihalesi yapılan Aksaray - Adana Devlet Yolu, Tacin altgeçit ve kavşak düzenlemesi çalışması sürerken, diğer yandan bu çalışmaya bağlantılı olarak yeni hastaneye yolu da imar planına göre açılıyor. Şehir merkezini hastaneye bağlayan yollar arasında yer alan Tacin Mahallesindeki 25 metre genişliğinde imar yolu, mülk sahipleriyle yapılan görüşme sonucu uzlaşma sağlandı. Yol güzergahı üzerinde bulunan yapılar Kentsel Tasarım Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, İtfaiye ve diğer birimlerle yapılan ortak çalışma sonucu güvenlik önemleri arasında yıkımı gerçekleşti.

Yıkım gerçekleşen güzergahta alt yapı ve üst yapı çalışmaları hızla devam ediyor. E-90 karayolundaki alt geçit ve 25 metrelik anayol bittiğinde şehir merkezinden hastaneye kesintisiz ulaşımın sağlanacağı bildirildi.