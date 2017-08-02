Aksaray’da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 10 gözaltı

Operasyon sabahın ilk ışıklarında gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, sokak satıcısı olarak bilinen 11 şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, 4 ay boyunca 11 şahıs üzerinde teknik ve fiziksel olarak takip yaptı. Yapılan takipte yeterli delil ve bulguya ulaşan polis ekipleri operasyon için bugün sabahın ilk ışıklarında düğmeye bastı. Aksaray merkezli Kırşehir olmak üzere 2 ilde 11 ayrı şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda polis evlere, pansiyonlara, iş yerlerine baskın yaptı. 10 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 1 şüpheli de evinin balkonunda yatarken gözaltına alındı. Şüphelilerin yakınları polis ekiplerine direnirken, şüpheli 1 kişi halen aranıyor. Operasyonunun ardından şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçen şüpheliler daha sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Operasyonda evlerde, iş yerlerinde ve pansiyonlarda yapılan aramalarda 1 kilo 560 gram esrar maddesi, 12 gram bonzai, 145 adet exctacy hap, 2,5 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.