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Aksaray’da trafik kazası: 1 yaralı

Aksaray’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

30 Temmuz 2017 Pazar 13:58
Aksaray’da trafik kazası: 1 yaralı

Kaza, Ortaköy ilçesi Yeni Sağlık Meslek Lisesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arif C. idaresindeki 68 EA 610 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden Hikmet A. idaresindeki 68 FB 372 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada araçta bulunan R.B. (72) yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı yaşlı adam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 13:58
  1. Meslek Lisesi
  2. FB
  3. Ortaköy
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