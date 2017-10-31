Aksaray'da polisten kaçan midibüste 220 kilogram esrar ele geçirildi
Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan eşya yüklü bir midibüste yapılan aramalarda 220 kilogram esrar ele geçirildi.31 Ekim 2017 Salı 10:39
Aksaray Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, Aksaray-Ankara karayolunun 12. kilometresindeki uygulama noktasında, Suriye uyruklu A.M'nin kullandığı eşya yüklü midibüsü durdurmak istedi.
Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan midibüs, Ortaköy yolu kavşağında ekiplerce durduruldu.
Araçta narkotik köpek "Dino" ile yapılan aramada eşyaların altına gizlenmiş çuvallar içerisinde 220 kilogram esrar ele geçirildi.
Uyuşturucunun Ankara'ya götürüldüğü öğrenilirken, sürücü A.M. ile minibüste bulunan Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.