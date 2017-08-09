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Aksaray'da 'Pazarcı Teyzeyi' kimin yaktığı ortaya çıktı

Aksaray'da Fetullahçı Terör Örgütü operasyonu kapsamında Gülen D.'nin pazarda gözaltına alınmasının gizemi çözüldü.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 10:48
Aksaray'da 'Pazarcı Teyzeyi' kimin yaktığı ortaya çıktı

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı dün FETÖ'nün kriptolu haberleşme uygulaması Bylock kullanıcısı 27 şüpheliye yönelik operasyon başlatmıştı.

Eş zamanlı arama-el koyma operasyonu kapsamında üzerine kayıtlı hatta Bylock indirdiği tespit edilen Gülen D.'nin de evine giden emniyet güçleri, şüphelinin pazarda olduğunu öğrendi.

PAZARCI TEYZENİN BAŞINI GELİNİ YAKMIŞ

Görevlendirilen ekip pazara yönelirken telsizleri dinleyen basın mensupları da pazara geldi ve Gülen D. İle polisler arasındaki diyaloğu görüntüledi. Meyve sebze satarken gözaltına alınan Gülen D. İle ilgili işlem yapılması eleştiri konusu olurken pazarcı kadını kendi gelininin mağdur ettiği ortaya çıktı.

İlk ifadesinde üzerine kayıtlı ve Bylock yüklü hattı kimin kullandığını bilmediğini söyleyen Gülen D.'nin telefonunda yapılan incelemede hattı Betül isimli gelininin kullandığı anlaşıldı.

KAYINVALİDESİ ADINA HAT ALIP BYLOCK YÜKLEMİŞ

Gülen D. sonradan hattı gelinin kullandığını da itiraf etti. Gelinin, Kayınvalidesi adına hat alıp Bylock yüklediği ve örgütsel görüşmeler yaptığı saptandı.

Gülen D., tespit ve ifadesi ardından serbest bırakılırken Osmaniye'de öğretmen olarak görev yapan oğlu M.D.nin de geçtiğimiz Mart ayında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınarak tutuklandığı öğrenildi.

SABAH

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 10:48
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