Aksaray'da otomobili taradılar: Ölü ve yaralılar var!
Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda, 1 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi de yaralandı.27 Haziran 2017 Salı 11:45
Aksaray'da bir otomobilde bulunanlara silahlı saldırı düzenlendi. Alınan bilgiye göre, B.Ö, H.E. ve L.Ö, daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen H.E, S.E. M.E. H.E. ve A.R.E'nin içinde bulunduğu otomobili ilçeye bağlı Hüsrev köyü girişinde durdurdu. Burada tabancayla açılan ateş sonucu araçtaki S.E. olay yerinde yaşamını yitirdi, M.E, H.E, A.R.E. ve H.E. yaralandı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan M.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Zanlılar B.Ö, H.E. ve L.Ö, jandarma ekiplerince köydeki evlerinde gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.