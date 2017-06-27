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Aksaray'da otomobili taradılar: Ölü ve yaralılar var!

Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda, 1 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi de yaralandı.

27 Haziran 2017 Salı 11:45
Aksaray'da otomobili taradılar: Ölü ve yaralılar var!

Aksaray'da bir otomobilde bulunanlara silahlı saldırı düzenlendi.  Alınan bilgiye göre, B.Ö, H.E. ve L.Ö, daha önce aralarında husumet  olduğu öğrenilen H.E, S.E. M.E. H.E. ve A.R.E'nin içinde bulunduğu otomobili ilçeye bağlı Hüsrev köyü girişinde durdurdu. Burada tabancayla açılan ateş sonucu araçtaki S.E. olay yerinde yaşamını yitirdi, M.E, H.E, A.R.E. ve H.E. yaralandı.  Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan  M.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.  Zanlılar B.Ö, H.E. ve L.Ö, jandarma ekiplerince köydeki evlerinde  gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 11:45
  1. Aksaray
  2. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi
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