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Aksaray’da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Aksaray’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

03 Ağustos 2017 Perşembe 15:20
Aksaray’da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Kaza, Aksaray-Konya karayolunun 7’inci kilometresinde Ticaret Borsası Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray Ticaret Borsası’ndan buğday aldıktan sonra merkeze dönmek için yola çıkan Kemal Arıbaş (79) idaresindeki 06 VOH 52 plakalı otomobil, karayoluna çıkmak isterken Aksaray’dan Konya istikametine seyreden Müjde Kavaklı (25) idaresindeki 58 BR 717 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada iki otomobil de hurdaya dönerken, iki araçta bulunan 6 kişi yollara ve refüjlere savruldu. Can pazarının yaşandığı olay yerinde sağlıkçı olduğunu belirten ve hafif yaralanan 58 plakalı otomobilin sürücüsü Müjde Kavaklı, yaralılara ilk müdahaleyi kendisi yaptı. Yaralı bir kadına suni teneffüs yapan Müjde Kavaklı, kendisini uzaklaştırmak isteyen vatandaşlara sağlıkçı olduğunu söyledi. Bu sırada yoldan geçen başka bir sağlıkçı kadın tarafından da ağır yaralanan diğer araç sürücü Kemal Arıbaş’a olay yerinde kalp masajı yapıldı. Bu sırada toplanan vatandaşlardan birinin kalp masajı yapılan yaralı adamın ayağından tutarak kaldırması ve sallaması tepkilere neden oldu. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralılara müdahale etti. Polis ekipleri de bir başka kazanın yaşanmaması için karayolunda geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kazada yaralanan Kemal Arıbaş (79), Hatice Altıntaş (83), Belkizar Arıbaş (62), Müjde Kavaklı (25), Durna Kavaklı (54) ve Mahmut Kavaklı (56), ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Kemal Arıbaş ve Hatice Altıntaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı Ticaret Borsa’nın güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 15:20
  1. Konya
  2. Kavak
  3. Altıntaş
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