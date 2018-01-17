Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Kaza, bugün saat 14.00 sıralarında Aksay- Ortaköy yolu Ekecik Dağı Mevkii'nde meydana geldi. Ahmet Hakan Bezgin (96) yönetimindeki 06 AFG 121 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Yaşar Eser'in (77) kullandığı 07 SR 656 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler Bezgin ve Eser ile araçlarda bulunan Murat Büyükbuğa (43), Aynur Aydın (49), Ali Duru (62), Tolga Başkan (31) ve Yaşar Göktaş (15) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan ve sürücü Eser, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.