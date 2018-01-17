Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Aksaray'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

17 Ocak 2018 Çarşamba 16:16
Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Kaza, bugün saat 14.00 sıralarında  Aksay- Ortaköy yolu Ekecik Dağı Mevkii'nde meydana geldi. Ahmet Hakan Bezgin (96) yönetimindeki 06 AFG 121 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Yaşar Eser'in (77) kullandığı 07 SR 656 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler Bezgin ve Eser ile araçlarda bulunan Murat Büyükbuğa (43), Aynur Aydın (49), Ali Duru (62), Tolga Başkan (31) ve Yaşar Göktaş (15) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan ve sürücü Eser, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 16:16
  1. aksaray
  2. kaza
  3. ortaköy
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Canlı yayında dövmüşlerdi hepsi gözaltına alındı
    1. Canlı yayında dövmüşlerdi hepsi..
    2. Amerika'nın Suriye'deki asıl amacı...
    3. Türkiye Katar ordusu için yaptı
    4. Düşen uçakla ilgili korkunç şüphe
    5. Çeyrek altın ne kadar oldu?
    6. BTK'dan Wikipedia açıklaması
    7. Çin'de roket parçası kasabaya düştü
    8. Para kasasını market arabasıyla..
    9. Oyuna kızdı annesini tek kurşunla..
    10. Bulgaristan Başbakanı'ndan Türkiye..
    11. Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 1..
    12. Tekirdağ'da FETÖ operasyonu
    13. Savaş başlıyor...Allah bizimle!
    14. Samsunspor Teknik Direktörü..
    15. Güney-Kuzey Kore anlaştı!
    16. Bursaspor Gheorghe Grozav’ı açıkladı
    17. ABD ve NATO’nun oynadığı oyunlara..
    18. Mardin'de eşarplı ve etekli suç..
    19. Teröristler fena tutuştu
    20. Bursa'da Suriye uyruklu kadın boğazı..
    Sözde PKK komutanı saf değiştirdi
    Sözde PKK komutanı saf değiştirdi
    İran'dan çok sert açıklama: Askerlerinizi Suriye'den çekin!
    İran'dan çok sert açıklama: Askerlerinizi Suriye'den çekin!
    Bomba iddia! Hepsi görevde 2 bin 500 kişi…
    Bomba iddia! Hepsi görevde 2 bin 500 kişi…
    İşte yılın ilk seçim anketi
    İşte yılın ilk seçim anketi
    'Erdoğan'dan İdlib'i alacağız' diyordu...
    'Erdoğan'dan İdlib'i alacağız' diyordu...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 17.01.2018
    Papa'yı ağırlayan Hristiyan ülke karıştı! Kiliseler ateşe verildi
    Papa'yı ağırlayan Hristiyan ülke karıştı! Kiliseler ateşe verildi
    NATO'dan flaş Türkiye açıklaması
    NATO'dan flaş Türkiye açıklaması