Aksaray merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu iddia edilen 1'i asteğmen 11'i polis memuru olmak üzere 12 kişiyi tespit etti. Bunun üzerine operasyon için düğmeye basan polis, Aksaray merkezli Muş, Cizre, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir ve Hatay'da haklarında yakalama kararı çıkan 1 asteğmen ve 11 polis memuruna yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 5'i Aksaray'da olmak üzere toplam 10 polis ve bir asteğmen gözaltına alınırken, 1 polis memurunun firari olarak arandığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.