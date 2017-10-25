Aksaray merkezli 4 ilde ByLock operasyonu: 17 gözaltı
Aksaray merkezli yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ByLock kullandıkları tespit edilen kişiler gözaltına alındı.25 Ekim 2017 Çarşamba 10:33
Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün kriptolu haberleşme aracı olan ByLock kullandıkları tespit edilen 10 şüpheli ve ihraç edilen 9 öğretmene yönelik Aksaray merkezli Kocaeli, Yozgat ve Adıyaman illerinde 19 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Gerçekleştirilen operasyonlarda 17 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, firari olan 2 kişinin yakalama çalışması sürüyor.
Gözaltına alınan şüpheliler Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.