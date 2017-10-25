Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Aksaray merkezli 4 ilde ByLock operasyonu: 17 gözaltı

Aksaray merkezli yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ByLock kullandıkları tespit edilen kişiler gözaltına alındı.

25 Ekim 2017 Çarşamba 10:33
Aksaray merkezli 4 ilde ByLock operasyonu: 17 gözaltı

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün kriptolu haberleşme aracı olan ByLock kullandıkları tespit edilen 10 şüpheli ve ihraç edilen 9 öğretmene yönelik Aksaray merkezli Kocaeli, Yozgat ve Adıyaman illerinde 19 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda 17 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, firari olan 2 kişinin yakalama çalışması sürüyor.

Gözaltına alınan şüpheliler Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 10:33
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    ABD konvoyuna saldırı çok sayıda ölü var
    ABD konvoyuna saldırı çok sayıda ölü var
    Kan terleyen genç kadın hastaneye kaldırıldı
    Kan terleyen genç kadın hastaneye kaldırıldı
    Salondaki ‘Başbakan Meral’ sloganlarına kızdı… Bakın nasıl karşı çıktı
    Salondaki ‘Başbakan Meral’ sloganlarına kızdı… Bakın nasıl karşı çıktı
    İbadi'den Türkiye'ye çağrı
    İbadi'den Türkiye'ye çağrı
    ''YKS İmam Hatiplileri mağdur edecek''
    ''YKS İmam Hatiplileri mağdur edecek''

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 25.10.2017
    AK Parti'de gece yarısı o kente atama
    AK Parti'de gece yarısı o kente atama
    Yeni torba yasasının içinde neler var?
    Yeni torba yasasının içinde neler var?