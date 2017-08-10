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Aksaray Belediyesi Selime Sultan Kadın Aktivite Merkezi hizmetine açıldı

Aksaray Belediyesi’nin önemli projeleri arasında yer alan ve kadınlara kaliteli bir yaşam tarzı sunacak olan Selime Sultan Kadın Aktivite Merkezi hizmete açıldı.

10 Ağustos 2017 Perşembe 19:37
Aksaray Belediyesi Selime Sultan Kadın Aktivite Merkezi hizmetine açıldı

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Aksaray’da kadınların ihtiyaç duyduğu sosyal, sportif, kültürel, mesleki anlamda çok modern bir merkezi hizmete açmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, aktivite merkezinin sadece kadınlara özel olduğunu belirterek, “Selime Sultan Kadın Aktivite Merkezi kadınlarımıza yönelik çok önemli bir projemizdir. Burası sadece kadınlarımıza özel, onların rahat vakit geçirebilecekleri çok özel bir yer.” ifadesini kullandı. Başkan Yazgı, “Kadın Aktivite merkezimizde kapalı yüzme havuzu, sauna, buhar odası, fitnes salonu, spor salonu, kütüphane, derslikler, mesleki kurslar, kabul ve dinlenme salonu yer alıyor. Yani kısacası kadınların burada her alanlarda faaliyet gösterebilecekler” şeklinde konuştu.

Yüzme havuzu ve spor salonu hizmete açıldı

Kadın Aktivite Merkezi’nin en önemli birimleri olan yüzme havuzu ve spor salonu hanımların hizmetine sunuldu. Yetkililer yüzme havuzunu kullanmak isteyen hanımların nasıl üye olabilecekleri konusunda, “Yüzme havuzunda Aylık üyelik sistemi uygulanıyor. Havuz, hamam, sauna buhar odası ve ısıtmalı taş yataklı odadan aynı anda yararlanabilirler Gelemedikleri haftalarda kalan hakları devrediyor. Üyelik için Kadın Aktivite Merkezinden bir form doldurulacak.1 adet kimlik fotokopisi ve 2 adet vesikalık fotoğraf gerekiyor. Detaylı bilgiyi Fatih Mahallesi Kadın Aktivite Merkezinden şahsen öğrenebilecekler” ifadelerine yer verdi.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 19:37
  1. Fatih
  2. Haluk Şahin
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