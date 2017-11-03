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Akşam serbest kaldı, gece tekrar gözaltına alındı

"Şahinler" olarak bilinen organize suç örgütünün lideri Sedat Şahin gözaltına alındı.

03 Kasım 2017 Cuma 23:55
Akşam serbest kaldı, gece tekrar gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında Şahin hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine, polis ekiplerince gözaltına alınan Şahin, Vatan Caddesi'ndeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

"Şahinler" ve "Sarallar" grubu olarak bilinen organize suç örgütlerinin yönetici ve üyelerine yönelik açılan, 74 sanığın yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında, aralarında Sedat Şahin’in de bulunduğu 4 sanığın tahliyesine karar verilmişti.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 23:55
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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