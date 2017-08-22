Aksakallı'nın görevi devralacağı gün belli oldu

Aksakallı'nın görev seçmeyeceğini belirten Yarar, kendisinin Cuma günü görevi devralacağını, ancak bir konuda çekincesinin olduğunu söyledi.

CUMA GÜNÜ GÖREVİ DEVRALACAK

''Cuma günü Zekai Aksakallı görevi devralacak. Size 3 tane örnek vereceğim. Levent Göktaş, Engin Alan ve Zekai Aksakallı. Bir dönem adının çok geçtiği ve kahraman olarak görülen insanlar. Levent Göktaş Ergenekon döneminde baş sanıklardandı. Ceza aldı. Bir çok iddianamede yer aldı. Engin Alan Türkiye'deki bir çok terör operasyonlarını yapan, herkesin efsane komutan dediği birisiydi. 3 buçuk sene hapis yattı. Zekai Aksakallı 15 Temmuz günü hepimizin bildiği gibi dışarıda olmasına, kendisine suikat girişimi bir kaç defa yapılmasına rağmen tecrübesiyle kurtulan ve daha sonra verdiği emirlerle o gece bir çok şeyin önünü engelleyen bir komutan.''

KAHRAMANLARIMIZA DOĞRU SAHİP ÇIKALIM

''İsterim ki Zekai Aksakallı'nın başına bu iki kişinin başına gelenler gelmesin. Biz kahramanlarımıza sahip çıkarken doğru çıkalım. Başkalarının tuzaklarına düşüp bu insanları lekelemeye çalışmayalım. FETÖ'cülerin en çok karalamaya çalıştığı, yurt dışı raporlarda en çok ismi geçenlerden birisi Zekai paşa. FETÖ bu kadar çok uğraşıyorsa, adını geçiriyorsa, hedefin başına koymuşsa benim için mutedirdir. Bu üç komutan da görev seçmezler ve devlete küsmezler.''

ZEKAİ PAŞANIN BİR KONUDA İTİRAZI VARDI

''2. Kolordu komutanlığı baktığınızda Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan tırnak içinde söylüyorum aşağı bir görev olmasına rağmen gider ve bir yorum da yapmaz. Zekai Aksakallı komutanın bir konuda itirazı vardı. Komutanın kendisiyle ilgili bir sıkıntı olmadı. Yani devlet ne görev verirse yapar. Ama altında iki tane çok değerli özel kuvvet tugay komutanı vardı. 24 ayın 23'ünü Türkiye dışında geçiren, Fırat Kalkanı Harekatı'nın cephe komutanı bunlar. Operasyonların ve çatışmaların içerisinde bulunan insan bunlar. İkisinin atamalarıyla alakalı Zekai paşanın itirazı vardı. Çünkü ikisi de pasif denecek görevlere atandı. Bu ülkenin bu şekilde yetişmiş personellerini atıl pozisyonlarda kullanması doğru değil. Devletin kişisi gider arkasından başkası gelir. Kurumları kurarsınız. Kurumlar devam eder.''