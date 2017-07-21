Aksa'daki yaralılar arasında Türkler de var

İsrail'in Mescid-i Aksa'da namaz kılınmasına yönelik yasağı sürerken, “Kızgınlık Cuması” öncesi Kudüs'teki son İsrail saldırısı yatsı namazı sonrası yaşandı.

İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'nın kapılarına kurulan elektronik metal arama dedektörü uygulamasını protesto etmek, akşam ve yatsı namazlarını kapıda kılmak isteyen Filistinlilere, plastik mermi, ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

55 FİLİSTİNLİ, 2 TÜRK YARALI

İsrail askerlerinin saldırısında 55 Filistinli ve 2 Türk yaralandı. Yaralılardan 22'si tedavi edilmek üzere çevre hastanelere nakledildi.

Filistin Kızılayı Kaynakları, “İşgalci polis ve askerleri bizi tehdit ederek Esbat Kapısı önüne ulaşmamızı engellediler” açıklamasında bulundu.



YARALI TÜRK HASTANEDE



Bölgede bulunan Türk turizm görevlisi Numan Balcı, Facebook canlı yayınında yaralı Türk'ün Makasıd Hastanesi'ne kaldırıldığını söyledi.

Görgü tanıkları polisin bazı Filistinlileri gözaltına aldığını söyledi.

İsrail'in Mescid-i Aksa'nın kapılarına elektronik dedektör yerleştirdiği 16 Temmuz Pazar gününden bu yana Kudüs'te gerilim sürüyor.

Metal arama dedektörlerinden aranarak Harem-i Şerif'e girmeyi reddeden binlerce Filistinli namazlarını Mescid-i Aksa'nın Aslanlı (El-Esbat) Kapısı'nda kılıyor. Cemaat zaman zaman İsrail polisinin sert müdahalesiyle karşı karşıya kalıyor.