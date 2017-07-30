Aksa'da Filistinlilerden dua: 'Allahım Beşar'ı sana havale ediyoruz'

Filistin'de İsrail güçleriyle Filistinli sivilelr arasında başlayan Mecid-i Aksa eksenli gerginlik azalmakla beraber devam ediyor. Mescid-i Aksa'ya giren Filistinliler gösterilere devam ediyor.



Bölgede gerçekleştirilen gösteride yapılan bir dua, "göstericilerin yalnızca Filistin için seslerini yükseltiyor olmadıkları" yorumlarına yol açtı.

Mescid-i Aksa'nın içindeki Filistinli siviller Filistin ve Gazze için dua ettikten sonra dualarında diğer bölgeleri de andı. "Allahım Beşar'ı sana havale ediyoruz, Allahım Sisi'yi sana havale ediyoruz" ifadelerinin kullanıldığı duada "Allahım İslam'ın sancağını yükselt", "Allahım katından bir zaeferle kalplerimizi ferahlat" ifadeleri de yer aldı.

Mepa News