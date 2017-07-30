Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Aksa'da Filistinlilerden dua: 'Allahım Beşar'ı sana havale ediyoruz'

Kudüs'te Mescid-i Aksa'da İsrail'e karşı protesto gösterileri düzenleyen Filistinliler Beşar Esed ve Sisi aleyhine de dua etti.

30 Temmuz 2017 Pazar 20:15
Aksa'da Filistinlilerden dua: 'Allahım Beşar'ı sana havale ediyoruz'

Filistin'de İsrail güçleriyle Filistinli sivilelr arasında başlayan Mecid-i Aksa eksenli gerginlik azalmakla beraber devam ediyor. Mescid-i Aksa'ya giren Filistinliler gösterilere devam ediyor.

Bölgede gerçekleştirilen gösteride yapılan bir dua, "göstericilerin yalnızca Filistin için seslerini yükseltiyor olmadıkları" yorumlarına yol açtı.

Mescid-i Aksa'nın içindeki Filistinli siviller Filistin ve Gazze için dua ettikten sonra dualarında diğer bölgeleri de andı. "Allahım Beşar'ı sana havale ediyoruz, Allahım Sisi'yi sana havale ediyoruz" ifadelerinin kullanıldığı duada "Allahım İslam'ın sancağını yükselt""Allahım katından bir zaeferle kalplerimizi ferahlat" ifadeleri de yer aldı.

Mepa News

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 20:15
  1. FİLİSTİN
  2. mescid-i aksa
  3. suriye
  4. esed
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TSK'dan flaş açıklama! O askerler gözaltına alındı
    1. TSK'dan flaş açıklama! O askerler..
    2. Putin: 755 ABD diplomatı Rusya'dan..
    3. Aç karnına su içmek için 10 neden
    4. Oğlunun düğününe sedyeyle getirildi
    5. Memur-Sen, 50 bin personelin kadroya..
    6. Yıllar sonra bir ilk olacak… Sürpriz..
    7. Hindistan'da yıldırım düştü: 11 ölü
    8. Bir kadın cinayeti daha...
    9. Aksa'da Filistinlilerden dua: 'Allahım..
    10. Türkiye’den ABD’ye çok sert tepki..
    11. Muhaliflerin toplantısına alçak saldırı
    12. Hristiyan Papaz: Sivil itaatsizlik..
    13. Müslümanlara kendileri için namaz..
    14. Fatih Terim’den flaş açıklamalar:..
    15. ''Ey Türk İslam dünyası Çin'e neden..
    16. İngiliz uçaklarını teslim aldılar...
    17. Yemen'de El-Kaide'ye operasyon
    18. Senagal'de halk sandık başında
    19. O askeri birlikler azaltılacak...
    20. Müslüman Uygur Türklerine ana dilleri..
    Tüm Almanya o Türk'ü konuşuyor! Sandalyeyle...
    Tüm Almanya o Türk'ü konuşuyor! Sandalyeyle...
    Kudüs'ü fethedecek ordu İstanbul'dan gidecek!
    Kudüs'ü fethedecek ordu İstanbul'dan gidecek!
    Haşemalı diye havuzdan çıkarıldı!
    Haşemalı diye havuzdan çıkarıldı!
    FETÖ'den alçak talimat: Her gün aralıksız Erdoğan'a...
    FETÖ'den alçak talimat: Her gün aralıksız Erdoğan'a...