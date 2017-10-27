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Aksa murabıtası: İşgalciler başörtümü zorla çıkardı!

İlk kıblemiz Mescid-i Aksa kadın muhafızı diğer adıyla 'murabıta' Hatice Huveys, işgalci İsrail tarafından defalarca tutuklandı, Aksa'dan uzaklaştırıldı.

27 Ekim 2017 Cuma 16:58

Geçtiğimiz günlerde yeniden tutuklanarak gözaltında tutulan Huveys, hapiste yaşadıklarını anlattı: "Hücrede başörtü ve elbiseyle durmanın yasak olduğunu söyleyerek üzerimdekileri çıkardılar. Beni yabancı erkeklerin önünden durulamayacak bir kıyafetle bıraktılar. İki gün boyunca bu yerde örtüsüz bir şekilde namaz kıldım."

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 16:58
  1. Aksa murabıtası
  2. Mescid-i Aksa
  3. İşgalci İsrail
  4. başörtü
  5. Kudüs
  • Muharrem Muharrem 4 sa önce
    Ey müslümanlarağlayınağlamıyorsanız kalbinizi hesaba çekin.
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