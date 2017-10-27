Aksa murabıtası: İşgalciler başörtümü zorla çıkardı!
İlk kıblemiz Mescid-i Aksa kadın muhafızı diğer adıyla 'murabıta' Hatice Huveys, işgalci İsrail tarafından defalarca tutuklandı, Aksa'dan uzaklaştırıldı.27 Ekim 2017 Cuma 16:58
Geçtiğimiz günlerde yeniden tutuklanarak gözaltında tutulan Huveys, hapiste yaşadıklarını anlattı: "Hücrede başörtü ve elbiseyle durmanın yasak olduğunu söyleyerek üzerimdekileri çıkardılar. Beni yabancı erkeklerin önünden durulamayacak bir kıyafetle bıraktılar. İki gün boyunca bu yerde örtüsüz bir şekilde namaz kıldım."