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Aksa Hatibi: Arap liderlerin tepkisizliği Siyonistler için can simidi

Mescid-i Aksa hatibi Şeyh İkrime Sabri, yaşanan olayların ümmetin imtihanı olduğunu belirterek, "Görünen o ki Arap yetkililer hâlâ uyuyor ve Aksa’da olup bitenden habersiz gibi davranıyorlar." diyerek Arap yetkilileri eleştirdi.

23 Temmuz 2017 Pazar 13:00
Aksa Hatibi: Arap liderlerin tepkisizliği Siyonistler için can simidi

Arap liderlerin tepkisizliğine  isyan. Siyonist İsrail'in, Mescid-i Aksa içerisinde Müslümanları şehid etmesi, Harem-i Şerife girişleri engellemesi ve girişlere detektör koyması ile ilgili açıklama yapan Mescd-i Aksa hatibi Şeyh İkrime Sabri, yaşanan olayların ümmetin imtihanı olduğunu belirterek, "Görünen o ki Arap yetkililer hâlâ uyuyor ve Aksa’da olup bitenden habersiz gibi davranıyorlar." dedi.

Şeyh İkrime açıklamasında şunları kaydetti: "Bu zalim ve tehlikeli kapıları kabul edecek bir Filistinli bulamazsınız. Filistin halkının bu kapılardan içeri girmeme ısrarı ve uygulamaya karşı direnişi karşısında işgal rejimi bu kapıları yakında kaldırmak zorunda kalacaktır. Şu anda olup bitenler ibadet özgürlüğüne karşı yapılmış bir saldırı, Mescid-i Aksa’yı zaman ve mekan olarak ikiye böldükten sonra orayı tamamıyla ele geçirme operasyonudur. Ancak Filistinlilerin ayaklanması bunu engelledi ve Siyonist rejimin planını suya düşürdü."

Arap devletlerinin kayıtsız tavırlarını da eleştiren Şeyh Sabri, “Görünen o ki Arap yetkililer hâlâ uyuyor ve Aksa’da olup bitenden habersiz gibi davranıyorlar. Bu uyku Siyonist rejimin saldırıları için can simidi ve yeşil ışıktır. Mescidi Aksa’da olup bitenler ümmet için sınavdır." dedi.

Yaşanan olayların Filistinliler kadar İslam ümmeti için de bir sınav olduğunu vurgulayan Şeyh Sabri, son bir hafta içinde Mescid-i Aksa ve Kudüs’te meydana gelen olaylarda, şehid verdiklerini ve yüzlerce kişinin yaralandığını belirterek, Aksa'nın tehlikede olduğunu ve kurtarılması gerektiğini söyledi.

 

(İslami Analiz)

 

 

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 13:00
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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