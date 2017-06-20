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'Akrabanım' diyerek 17 kişiyi dolandırmış

Kayseri'de son iki ay içerisinde sahte altın ve paralarla vatandaşları dolandıran 44 yaşındaki kadın, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

20 Haziran 2017 Salı 12:39
'Akrabanım' diyerek 17 kişiyi dolandırmış

Edinilen bilgiye göre, son iki ay içerisinde kentteki 8 mahallede kendisini ifade etmekte zorlanan yaşlı vatandaşların evlerine giderek kendisini akraba olarak tanıtan kadın, şahıslara para bozdurması gerektiğini söyleyerek çantasındaki sahte banknotlar ve altınları değiştirdi. Aynı şekilde vatandaşlardan toplam 20 bin 700 TL, 17 bin TL değerinde değişik miktarlarda altın, 5 adet tam altın, 4 bilezik ve 2 yüzük dolandıran kadın kayıplara karıştı.

180 saat kamera kaydı incelendi

Dolandırıldığını anlayan vatandaşların ihbarları sonucu çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro amirliği ekipleri, olay yerlerinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yaklaşık 180 saatlik kamera görüntülerinin incelenmesinin ardından belirlenen eşkal üzerine yoğunlaşan ekipler, olayların tamamının 44 yaşındaki M.Z.'nin gerçekleştirdiğini belirledi.

17 vatandaşı dolandırmış

M.Z.'nin Kayseri ile birlikte çevre illerde toplam 17 vatandaşı aynı şekilde dolandırdığı belirlenirken, yapılan operasyon sonucu Kırıkkale'de yakalanarak gözaltına alındı. M.Z. emniyetteki işlemlerin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan adli tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı. Sağlık kontrolüne getirilişi sırasında M.Z., kendisini görüntüleyen gazetecilere 'Ne çekiyorsunuz' diyerek tepki gösterdi. 

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 12:39
  1. Kayseri dolandırıcı kadın
  2. akraba diye dolandırdı
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