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Akraba ziyaretlerini artırdı

2011 yılında hizmete giren yüksek hızlı tren (YHT) seferleri sayesinde iller arasındaki seyahat süresi düşünce vatandaşlar, akrabalarına daha sık gitmeye başladı.

11 Şubat 2018 Pazar 09:48
Akraba ziyaretlerini artırdı

6,5 yılda YHT ile bugüne kadar 37,4 milyon yolcu taşındı. Bu yolcuların 11 milyon 214 bini, günde ortalama 17 sefer yapan Ankara-Konya hattını kullandı. Ankara-Eskişehir hattı 15,1 milyon, Ankara-İstanbul hattı 8,3 milyon, Konya-Eskişehir-İstanbul hattı ise 2,3 milyon yolcu taşıdı.

Günlük yolcu ortalamalarına bakıldığında, Ankara-Konya hattında 5 bin 700, Ankara-Eskişehir hattında 4 bin 30, Ankara-İstanbul hattında 8 bin 930 ve Konya-Eskişehir-İstanbul hattında ise 3 bin 150 yolcu taşındı.

NEDEN TERCİH EDİLİYOR?

TCDD Taşımacılık AŞ tarafından yılda iki kez yaptırılan ankete göre, Türkiye genelinde YHT’leri tercih eden yolcuların seyahat amaçlarına bakıldığında, yüzde 25,6 ile akraba ziyareti ilk sırada yer aldı. Yolcuların yüzde 25,5’i diğer amaçlar, yüzde 14,6’sı tatil ve turizm, yüzde 11,9’u iş ziyareti, yüzde 9,9’u okula ulaşım, yüzde 8,5’i sağlık kurumuna ulaşım ve yüzde 3,7’si işten eve evden işe ulaşım için YHT’yi kullandı.

YOLCULARIN ÇOĞU YÜKSEK EĞİTİMLİ

Eğitimlerine göre yolcuların yüzde 34,1’ini lisans, yüzde 28,8’ini lise, yüzde 12,1’ini ilköğretim, yüzde 9,7’sini ön lisans, yüzde 7,9’unu yüksek lisans, yüzde 3,8’ini okur-yazar ve yüzde 3,6’sını ise doktora mezunları oluşturdu.

ÜÇTE BİRİ 30 YAŞ ALTI

Yaş profiline bakıldığında da yolcuların yüzde 28,9’unu 27-37 yaş arası, yüzde 24,6’sını da 19-26 yaş grubunu oluşturdu. Bunu yüzde 24,2 ile 38-45 yaş, yüzde 10,4 ile 46-54 yaş, yüzde 6,1 ile 18 yaş altı, yüzde 3,8 ile 55-65 yaş ve yüzde 1,9 ile 65 yaş üstü takip etti.

YİYECEK İÇECEĞE İLGİ ARTTI

Yolcuların YHT hizmetinden genel memnuniyeti ise yüzde 97.4 olarak ölçüldü. Yolcuların YHT seyahati sırasında yiyecek ve içecek servisinden yararlanma oranındaki artış da dikkati çekti. Yiyecek ve içecek servisinden yararlanan yolcu oranı, YHT’nin ilk hizmete girdiği döneme göre yüzde 55,9’dan yüzde 63,1’e çıktı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 11 Şubat 2018 Pazar 09:48
  1. Hızlı Tren

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