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Akraba iki aile arasında dut ağacı kavgası: 2 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde mera alanına dikilen dut ağaçları nedeniyle akraba iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 2 kişi yaralandı.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 19:38
Akraba iki aile arasında dut ağacı kavgası: 2 yaralı

Saat 17.00 sıralarında Yalankoz Mahallesi’nde yaşandı. Mera alanına diktiği dut ağaçlarının yerlerinden söküldüğünü iddia eden Mehmet Emin K., durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından birbirini suçlayan akraba iki aile fertleri arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Zekeriya K. ve Mustafa K., aldıkları taş ve sopa darbeleriyle yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mahallede silah sesi duyduklarını öne süren Mehmet Emin K., durumu yeniden güvenlik güçlerine bildirdiğini, ekiplerle birlikte olay yerine gittiklerinde akrabaları tarafından saldırıya uğradıklarını iddia etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 19:38
  1. Şanlıurfa
  2. Siverek
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