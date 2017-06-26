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AKPM Genel Kurulunun gündemi göç sorunu

Strazburg'da başlayan AKPM Yaz Dönemi Genel Kurulunun gündeminde göç ve terörle mücadele yer alıyor.

26 Haziran 2017 Pazartesi 15:50
AKPM Genel Kurulunun gündemi göç sorunu

Fransa'nın Strazburg kentinde başlayan Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) 2017 Yaz Dönemi Genel Kurulunun gündeminde göç ve terörle mücadele yer alırken, Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Talip Küçükcan'ın, Genel Kurulun bayramda toplanması ile ilgili eleştirisi dikkati çekti.

Yılda 4 kere toplanan AKPM Genel Kurulunun 2017 yılı 2'nci toplantısı, Londra ve Portekiz'deki saldırı ve yangınlar nedeniyle hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşu ile başladı.

Oturuma başkanlık eden İspanyol parlamenter Antonio Gutierrez, "İngiltere'de Finsbury Park Camisi'ne yapılan saldırı, buradaki belirli bir toplumu, Müslümanları hedef almış durumda. Buna 'dur' demek zorundayız. AKPM olarak başlattığımız 'No Hate No Fear' (Nefrete ve Korkuya Hayır) kampanyasını yaymalıyız. Nefret ve korkuyla mücadeleye devam etmeliyiz. Dünyada terör ve nefrete karşı her türlü mücadeleye sayın üyelerden desteklerini sürdürmelerini istiyorum." dedi.

Küçükcan'dan toplantının zamanlamasına tepki

Genel Kurulun açılışında söz alan AKPM Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Talip Küçükcan, AKPM başta olmak üzere, üyelerinin önemli bir bölümü Müslüman olan Avrupa Konseyi kurumlarında çalışma takvimi belirlenirken dini hassasiyetlere özen gösterilmeyişini eleştirdi.

Noel veya benzer dini günlerde parlamentonun tatile girdiğini hatırlatan Küçükcan, "Bugün Müslümanların büyük bir dini bayramı ve benim Türkiye'deki diğer milletvekilleri gibi bu bayramı ailemle birlikte evimde geçirmem gerekiyordu. İslam dünyası Ramazan Bayramı'nı kutluyor. 1,1 milyar Müslüman bayramı kutluyor. Mesela Noel zamanı parlamento kapalıdır. İslam inancının resmi tatil günlerinde de toplantı tarihlerinin dikkate alınması gerekiyor." diye konuştu.

Göç krizi ve terörle mücadele ana gündem

Bugün başlayan ve 30 Haziran'da sona erecek Genel Kurulda, göç krizi ve terörle mücadele ana gündem maddeleri olarak ele alınacak. 

Türk heyetinin önerdiği "Avrupa'nın Teröre Karşı Ortak Tepkisi: Başarılar ve Başarısızlıklar" başlıklı konu, güncel işler oturumunda tartışılacak.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 15:50
  1. AKPM
  2. AKPM Türkiye Delegasyonu Başkanı AK Parti Adana Milletvekili Talip Küçükcan
  3. Avrupa Konseyi
  4. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM)
  5. Anadolu Ajansı
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