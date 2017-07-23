A.Konyaspor'da Mustafa Pektemek bombası

Yeşil-Beyazlılar, geçen sezonu Medipol Başakşehir’de geçiren Mustafa Pektemek’i kadrosuna katmak istiyor.



28 yaşındaki oyuncu için Kara Kartal’ın kapısını çalan İç Anadolu ekibi, tecrübeli forvet için Siyah-Beyazlı ekibe teklifini iletti. Teknik direktör Şenol Güneş’in raporunu bekleyen Beşiktaş yönetimi, önümüzdeki günlerde Konyaspor’a kararını iletecek.



Yeşil- Beyazlılar’ın bonservisi ile almak istediği Mustafa, geçen sezon çıktığı 43 karşılaşmada 9 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

Kaynak:Fanatik