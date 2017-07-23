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A.Konyaspor'da Mustafa Pektemek bombası

Gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek olan Konyaspor, santrfor arayışlarına devam ediyor.

23 Temmuz 2017 Pazar 13:46
A.Konyaspor'da Mustafa Pektemek bombası

Yeşil-Beyazlılar, geçen sezonu Medipol Başakşehir’de geçiren Mustafa Pektemek’i kadrosuna katmak istiyor.
 
28 yaşındaki oyuncu için Kara Kartal’ın kapısını çalan İç Anadolu ekibi, tecrübeli forvet için Siyah-Beyazlı ekibe teklifini iletti. Teknik direktör Şenol Güneş’in raporunu bekleyen Beşiktaş yönetimi, önümüzdeki günlerde Konyaspor’a kararını iletecek.
 
Yeşil- Beyazlılar’ın bonservisi ile almak istediği Mustafa, geçen sezon çıktığı 43 karşılaşmada 9 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

Kaynak:Fanatik

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 13:46
  1. atiker konyaspor
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