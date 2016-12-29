AKOM'dan İstanbul için kırmızı alarm: Az önce başladı!

Bu haber 13.252 kez okundu

Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava yüzünde çok sayıda ilde kar esareti yaşanıyor. Kar yüzünden yüzlerce karayolu ulaşıma kapanırken, 20 ilde ise okullar bir gün tatil edildi. İstanbul'da kar yağışı şu saatlerde başladı. Akşam saatlerinde etkisini gösterecek.

AKOM ALARMDA!

İstanbul'da beklenen kar yağışı için AKOM alarm seviyesine geçti. İstanbul'un çok sayıda noktasına karla mücadele ekipleri yerleştirilirken, AKOM yetkilileri yüzlerce kamera ile İstanbul'un her noktasını olumsuzluklara karşı 24 saat izlemeye alırken fırtına ve kar uyarısı yaptı.

KAR KALINLIĞI 30 CM

Dün akşam başlayan ve sabah saatlerinden itibaren etkisini arttıran fırtına ve yağışlı hava yerini kara bırakıyor. AKOM'dan yapılan açıklamada, 'İstanbul'da 29 Aralık Perşembe ile 31 Aralık Cumartesi günleri arasında fırtına eşliğinde (30-90km/S) aralıklarla tipi şeklinde etkili olması beklenen kuvvetli kar yağışları nedeni ile İstanbul'un farklı bölgelerinde 3 ila 30 cm aralığında kar birikimine neden olacağı tahmin ediliyor' denildi.

SAAT 18:00'DE ETKİSİNİ GÖSTERECEK

İstanbul'u etkisi altına alacak kar yağışının bugün saat 18:00'de etkisini göstereceği tahmin ediliyor. Meteoroloji yetkilieri yoğun kar yağışına karşı uyarı üstüne uyarı yaparken, kar yağışının hafta sonuna kadar etkisini göstereceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK 3 DERECE AZALACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde 1 ila 3 derece azalacak, iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Rüzgar, genellikle güneyli, Marmara, Ege ve Karadeniz'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetlice (40-70 km/sa) ve fırtına (60-90 km/sa zaman zaman 100 km/sa ve üzeri) şeklinde esecek.

FIRTINADAN İNİMEYEN UÇAKLAR PAS GEÇTİ

Fırtına hava ulaşımına olumsuz yansıdı. Atatürk Havalimanı’na inmek isteyen uçaklar fırtına nedeniyle inemedi. Saat 10.00 ve 10.30 arasında Marmara Denizi üzerinden alçalarak Florya-Sefaköy yönünde bulunan piste inmek isteyen uçaklardan 6’sı inemedi ve pisti pas geçmek zorunda kaldı.

Atatürk Havalimanı’na iniş yapmak için alçalan uçaklar adeta beşik gibi sallandı. Yağan yağmurla beraber kalkış yapmak isteyen uçaklar pistte hızlanırken arkalarında bıraktıkları su kütleleri ilginç görüntüler oluşturdu. Kalkış için taksi denilen yan yollardan piste çıkmak isteyen uçaklarda bu su kütleleri arasında adeta kayboldu.

Bu arada İstanbul üzerinde ’CB’ (kümülonimbus) olarak adlandırılan elektrik yüklü bulutlar yüzünden de uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. İniş yapacak uçaklar arasındaki mesafe de artınca gecikmeler yaşandı.

YOLCULAR TERMİNALDE BEKLİYOR

Öte yandan Atatürk Havalimanı iç ve dış hat terminalinde yılbaşı tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Seferleri iptal olan ya da uçuşlarını bekleyen yolcuların terminal alanında dinlendiği görüldü. Seferler hakkında bilgi almak isteyen yolcular ise danışma masalarındaki görevliler tarafından yönlendiriliyor.