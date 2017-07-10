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Akkuyu için tarih verildi

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, "Akkuyu nükleer santralinin ilk ünitesinin 2023 yılında işletmeye alınmasını planlıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünde işletmeye alınması için uğraş veriyoruz." dedi.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 22:36
Akkuyu için tarih verildi

Rusya Enerji Bakanı Novak, 22. Dünya Petrol Kongresi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki krizle ilgili bir soru üzerine Novak, "Söz konusu krize bağlı olarak OPEC'in petrol üretimini azaltma anlaşmasında herhangi bir pürüz veya anlaşmazlık öngörmüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Katarlı mevkidaşıyla bugün görüştüğünü dile getiren Novak, "Bugün bu konuyu istişare etme şansımız oldu. Kendisi de Katar’ın aralık ayında üzerine aldığı sorumlulukları sonuna kadar yerine getirmeye kararlı olduğunu belirtti." dedi.

AKKUYU VE TÜRK AKIMI PROJELERİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu'ya ilişkin Türk yetkililerle görüştüklerini belirten Novak, "Akkuyu nükleer santralinin ilk ünitesinin 2023 yılında işletmeye alınmasını planlıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünde işletmeye alınması için uğraş veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Novak ayrıca Türk Akımı projesinin deniz kısmının inşasında 50 kilometrenin tamamlandığını kaydederek "Türkiye yakında, projenin çıkış noktalarına ilişkin gerekli belgeleri Rus tarafına verecek." diye konuştu.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 22:36
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