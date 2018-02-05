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Akkor bekleniyor

Zeytin Dalı harekâtı sırasında, bir tankın isabet alması, gözleri koruma sistemlerine çevirdi. Saldırı öncesi birçok basın organında Afrin’de görevli tankları AKKOR sisteminin koruyacağı yönünde bilgi yer almıştı. Fakat savunma kaynakları AKKOR’un henüz proje aşamasında olduğunu ifade etti.

05 Şubat 2018 Pazartesi 02:43
Akkor bekleniyor

Afrin’deki saldırının ardından “AKKOR, neden koruyamadı?” sorusunu yanıtlayan kaynaklar, AKKOR’un Zeytin Dalı harekâtında kullanıldığı iddiasının doğru olmadığını, sözleşmesi Kasım 2015’te imzalanan ve teslim süresi 54 ay olarak öngörülen koruma sisteminin 2020 yılında TSK envanterine gireceğini söyledi. Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile ASELSAN arasında imzalanan 54 milyon Euro’luk proje kapsamında çalışmaları devam eden AKKOR, bittiğinde tanklara 360 derecelik tam koruma kalkanı sağlayacak.

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 02:43
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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