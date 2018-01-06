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Akkök Holding İspanyol Megacolor’ı satın aldı

Akkök Holding şirketlerinden Gizemfrit, İspanya’da seramik sektörüne hizmet veren Megacolor’u bünyesine kattı.

06 Ocak 2018 Cumartesi 10:04
Akkök Holding İspanyol Megacolor’ı satın aldı

Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Cemal Dördüncü, Gizemfrit’in önemli bir satın almaya imza attığına işaret etti. Grup olarak kimya sektöründen kaynaklanan dış ticaret açığının yüzde 2’sini kapatmayı hedeflediklerini vurgulayan Dördüncü, “Bu doğrultuda organik ve inorganik büyüme fırsatları ararken; katma değer yaratan, inovatif ürünler geliştirmeye çalışıyoruz. Gizemfrit, Megacolor’u satın alarak önemli bir adım attı. Şirketimiz bu adımla seramik frit ve mürekkep (ink) sektöründe uluslararası bir oyuncu haline gelecek, cari açığı kapatma konusunda da önemli bir rol oynayacak” dedi. Megacolor yatırımının ürün vereceğini ifade eden Dördüncü, “Yatırımın ardından Gizemfrit’in cirosu 5 yılda 85 milyon dolar artacak. 2022 yılında cironun yüzde 100 artarak 170 milyon dolara ulaşmasını hedefliyoruz” şeklinde konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 06 Ocak 2018 Cumartesi 10:04
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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