Akit'in haberi sonrası Instagram hesabını yoruma kapattı

YENİAKİT.COM.TR - Forvet arayışını hızlandıran Konyaspor rotayı Boşnak golcü Armin Hodzic'e çevirdiği iddialarını duyuran Akit, Boşnak ve Hırvat basınını salladı. Akit'in haberi sonrasında ise genç yıldıza Konyaspor taraftarlarından yorum yağdı. Boşnak golcü ise Instagram hesabını yoruma kapattı.

Konyaspor'dan yılın bombası Armin Hodzic