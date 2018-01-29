Akit'in haberi sonrası Instagram hesabını yoruma kapattı
Akit'in "Konyaspor'dan yılın bombası Armin Hodzic" haberi Boşnak ve Hırvat basınını salladı.29 Ocak 2018 Pazartesi 23:46
YENİAKİT.COM.TR - Forvet arayışını hızlandıran Konyaspor rotayı Boşnak golcü Armin Hodzic'e çevirdiği iddialarını duyuran Akit, Boşnak ve Hırvat basınını salladı. Akit'in haberi sonrasında ise genç yıldıza Konyaspor taraftarlarından yorum yağdı. Boşnak golcü ise Instagram hesabını yoruma kapattı.
Konyaspor'dan yılın bombası Armin Hodzic