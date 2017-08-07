Akit’in haberi ses getirdi… O ilçe başkanı görevden alındı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeninden partinin başına geçmesi ile yenilenme süreci hız kazandı. Ancak bazı ilçelerde problemli tipler gözlerden kaçmıyor değil. Bunun son örneği Erzurum’un Aziziye ilçesinde görüldü. Selim Alak isimli bir şahıs AK Parti ilçe başkanlığı görevine getirildi. Ancak Alak’ın daha önceden FETÖ ağzıyla mesajlar paylaştığı dikkatli vatandaşların gözünden kaçmadı.

Durumu yeniakit.com.tr haberleştirdi. İşte bu haber gereken etkiyi gösterdi. Haberin yayınlanmasının hemen ardından düğmeye basan AK Partili yetkililer skandal ismi görevden aldı.

NE OLMUŞTU?

Selim Alak isimli şahıs 2014 Mart ayında gerçekleşen seçimler öncesinde AK Parti’yi FETÖ’nün ağzı ile hedef alan mesajlar paylaşmıştı. Bu gerçeğin ayyuka çıkmasının ardından Alak sosyal medya hesabını kapatarak yeni bir profil oluşturmuştu. Ancak bu tip basit oyunları tahmin eden duyarlı vatandaşlar Alak’ın önceki mesajlarını noterden tasdik ettirmişti.

AKİT GÜNDEME GETİRDİ, GEREKEN YAPILDI

Yaşanan bu skandalı yeniakit.com.tr haber merkezi haberleştirerek gereken birimleri uyardı. Uyarıyı dikkate alan parti içi yetkililer derhal gereğini yaparak Alak’ı görevden aldı.

AK Parti’de skandal atama!