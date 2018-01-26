Akit'in haberi Fransız basınında geniş yankı buldu

Vagner Love ile yollarını ayırmaya hazırlanan Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, yeni forvet transferi için de düğmeye bastı.Transfer döneminin bitimine sayılı günler kala harekete geçen Aytemiz Alanyaspor, gündemine Kostas Mitrogou’yu aldı.

Yeniakit.com.tr spor servisi günler öncesinden Alanyaspor’un Kostas Mitrogou ile ilgilendiği haberini okuyucularına duyururken, haber kısa sürede Fransız basınında da geniş yankı buldu. Birçok internet sitesi haberi okuyucularına yeniakit.com.tr kaynaklı olarak duyurdu.