Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Akit'in haberi Fransız basınında geniş yankı buldu

Yeniakit.com.tr spor servisinin geçtiği "Alanyaspor'da yılın bombası Kostas Mitrogou" haberi, Fransız basınında geniş yankı buldu.

26 Ocak 2018 Cuma 13:30
Akit'in haberi Fransız basınında geniş yankı buldu

Vagner Love ile yollarını ayırmaya hazırlanan Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, yeni forvet transferi için de düğmeye bastı.Transfer döneminin bitimine sayılı günler kala harekete geçen Aytemiz Alanyaspor, gündemine Kostas Mitrogou’yu aldı.

Yeniakit.com.tr spor servisi günler öncesinden Alanyaspor’un Kostas Mitrogou ile ilgilendiği haberini okuyucularına duyururken, haber kısa sürede Fransız basınında da geniş yankı buldu. Birçok internet sitesi haberi okuyucularına yeniakit.com.tr kaynaklı olarak duyurdu.

 

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 13:30
  1. Vagner Love
  2. Aytemiz Alanyaspor
  3. Kostas Mitrogou
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Afrin için PKK'ya kötü haber geldi
    1. Afrin için PKK'ya kötü haber geldi
    2. 30 YPG’linin öldürüldüğü köy!
    3. Akit'in haberi Fransız basınında geniş..
    4. İyilik yapmak isterken ceza yediler!
    5. Ünlü oyuncunun restoranına önce araba..
    6. Denizde facia... Bota ateş açıldı!
    7. Pornocu Mynet'ten yazarımıza alçak..
    8. Türkmenler TSK'ye destek vermek üzere..
    9. Gerçek ortaya çıktı! Yalancılar yine..
    10. Hamburger Medeniyeti
    11. Mehmet Ali Erbil'den cenazede tepki..
    12. DEAŞ ve PYD tarafından yağmalanan..
    13. Metin Feyzioğlu'ndan şaşırtan çıkış: O..
    14. Pilot araziye bıraktığı askerleri..
    15. Almanya askıya alırsa ne olur?..
    16. FETÖ 'fotokopi kumpası'yla haraç..
    17. Soros'tan tehdit gibi açıklama:..
    18. Görüşmelere başlandı! Beşiktaş'ın..
    19. Altay Tankı için tarih verildi
    20. 70 öğretmen hakkında gözaltı kararı
    Eşi görülmemiş vurgun! 500 TIR büyükbaş hayvan çaldı
    Eşi görülmemiş vurgun! 500 TIR büyükbaş hayvan çaldı
    CHP'linin cehaleti çıldırttı! Canlı yayında rezil oldu
    CHP'linin cehaleti çıldırttı! Canlı yayında rezil oldu
    Rusya savaş uçağı satışını onayladı! ABD'den çok sert tepki
    Rusya savaş uçağı satışını onayladı! ABD'den çok sert tepki
    Müslüman olduğunu açıkladı
    Müslüman olduğunu açıkladı
    Afrin Harekatı teröristbaşını çıldırttı! İlk orada...
    Afrin Harekatı teröristbaşını çıldırttı! İlk orada...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    Kimsenin bilmediği detayı açıkladı! Muazzam bir şey...
    Kimsenin bilmediği detayı açıkladı! Muazzam bir şey...
    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ABD'ye şaşırtan çağrı!
    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ABD'ye şaşırtan çağrı!