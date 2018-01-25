Akit'in haberi Fransa'da büyük ses getirdi

YENİAKİT.COM.TR - Teknik direktör Hikmet Karaman'ın transfer dönemin sona ermeden acil forvet istemesi üzerine dünyaca ünlü Yunan golcü Kostas Mitroglou gündemine aldı. Alanyaspor kurmaylarının Vagner Love satışından gelen para ile Fransa'ya çıkarma yapacağı ve 'Marsilya ile masaya oturacağı' haberimiz dünyaca ünlü televizyon ve internet sitesi BeinSports France başta olmak üzere bir çok medya kuruluşu tarafından flaş haber olarak verildi.