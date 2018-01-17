Akit yazdı, ‘Şengör’ kovuldu

Ecdadımız Osmanlı’nın en büyük padişahlarından olan, İstanbul’u alarak Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (SAV) müjdesine mazhar olan Fatih Sultan Mehmed Han’ın Müslüman olmadığını söyleyerek infiale yol açan Prof. Dr. Celal Şengör, MTA Dergisi Danışma Kurulu’ndan çıkarıldı. Aydın Doğan’ın CNN Türk Televizyonu’nda Hakan Çelik’in sunduğu programa katılarak ecdadımıza ve tarihimize yönelik küçük düşürücü açıklamalarda bulunan Şengör, halkın büyük tepkisini çekmişti.

Gazetemiz Akit, gelen tepkiler üzerine, “Ahlâksız Profesör MTA’dan atılsın!” başlıklı haberle konuyu gündeme taşımıştı. İşte o profesör, bir hafta içinde MTA Dergisi Danışma Kurulu’ndaki işinden kovuldu.

MUHAMMET KUTLU / ANKARA