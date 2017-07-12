Akit yazdı ‘mülakatlar’ iptal edildi

MUSTAFA DURMAZ / İSTANBUL - Marmara Üniversitesi’nin doktora ve yüksek lisans için yapılan mülakatlarda ortaya çıkan ‘tuhaf’ sonuçları deşifre etmemizin ardından sınavları iptal ettiği öğrenildi. “Marmara Üniversitesi mülakatında tuhaf sonuçlar!” başlıklı haberimiz üzerine harekete geçen üniversite yönetiminin, tartışmalı sonuçlara imza atan İletişim Fakültesi Radyo TV Sinema Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şükran Esen başta olmak üzere jüri heyeti hakkında da soruşturma başlattığı öğrenildi.

BAZI ADAYLARA TORPİL Mİ YAPILDI?

Gazetemiz Akit’in gündeme getirdiği Marmara Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktora sınavlarında adaylara torpil yapıldığı iddiası, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Marmara Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler ile Uluslararası Politik Ekonomi Doktora Programı’nın ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon Sinema Anabilim Dalı Sinema Tezli Yüksek Lisans Programı’nın bilgi değerlendirme ve mülakat sınavlarının iptal edildiğini duyurdu. Buna göre sınavlar, rektörlük tarafından oluşturulacak jüri tarafından yeniden yapılacak.

Müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyuran Marmara Üniversite yaptığı açıklamada, "Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo, Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı, Sinema Tezli Yüksek Lisans programı mesleki bilgi değerlendirme ve mülakat sınavları rektörlük kararı ile iptal edilmiştir. Söz konusu sınavlar, rektörlüğümüz tarafından oluşturulacak sınav jürisince yeniden yapılacaktır. Sınav tarihi ve yeri başvuran adaylara duyurulacaktır. Rektörlüğümüz tarafından iptal edilen lisansüstü sınavlarda görev alan jüri üyeleri hakkında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu çerçevesinde soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verdi.

JÜRİNİN BAŞINDA İHANETÇİLERE DESTEK ÇIKAN ESEN VARDI

Tartışmalı mülakat sonuçlarını veren ve hakkında üniversite yönetimi tarafından soruşturma açılan jüri heyetinin başında bulunan Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo TV Sinema Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şükran Esen, daha önce KHK ile üniversiteden atılan PKK bildirisine imza atan sözde akademisyenlere destek çıkmıştı. Devleti katliamla suçlayan PKK bildirisine imza atan isimlere sahip çıkan Esen, şu ifadeleri kullanmıştı: “Güzel bir günde değiliz, zor günlerden geçiyor Türkiye. 1980’lerde daha kötüsünü yaşadık, ona yaklaşıyoruz ama bugünler de altta kalacak. Suçsuz olduklarını biliyoruz. Bu yanlışın düzeltileceğine inanıyoruz. Yanlışlıklar komedyası oynanıyor. Komedyadan trajediye döndü.”

Marmara Üniversitesi mülakatında tuhaf sonuçlar!

O MÜLAKATLARDA NELER OLMUŞTU?

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Uluslararası İlişkiler doktora bölümüne başvuruda bulunan ve Akademik Personel Seçme Sınavı (ALES) puanı 100 üzerinden 92, Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) ise 100 üzerinden 98 olan bir öğrenciye mülakat sonucu olarak 100 üzerinden 5 puan verildi. Söz konusu olayın ardından ikinci vaka ise yine Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı İktisat Bölümü'nde yaşanmıştı. Yüksek Lisans için yapılan mülakatta 15 öğrenciye 100 üzerinden 100 puan verilmesi sosyal medyada günlerce tartışılmıştı. Uluslararası İlişkiler ve İktisat Bölümü'ndeki ‘kadrolaşma’ fitilini ateşleyen sonuçlar, henüz sıcaklığını korurken, Sinema Bilim Dalı Yüksek Lisans programına başvuran 30 öğrenciden 15’inin 100 üzerinden 100 puan aldığı, geriye kalan öğrencilerin de bir puan aldığı tespit edilmişti.