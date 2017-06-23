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Akit yazdı, 'Dinlerarası diyalog' fitnesi bozuldu!

“Dinlerarası diyalog” adı altında zihinleri bulandırmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) bir projesi daha çöktü. Sakarya’nın Hendek ilçesindeki Rasimpaşa Camisi’nin tavanlarına çizilen Zebur, Tevrat ve İncil’in resimlerinin gazetemiz Akit’in deşifre etmesi sonrası alelacele kaldırıldığı ortaya çıktı. Cami tavanında bulunan görseller, “Dinler arası diyalog mesajı” algısı oluşturuyor denilerek kamuoyunda büyük tartışmalara yol açmıştı.

23 Haziran 2017 Cuma 05:11
Akit yazdı, 'Dinlerarası diyalog' fitnesi bozuldu!

MUHAMMED UZUN / İSTANBUL - Gazetemiz Akit’in geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiği Sakarya’nın Hendek ilçesinde ibadete açılan bir caminin içerisine diğer dinlerin yerleştirildiğini belgeleyen fotoğraflar, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Çeşitli menfaatlerinden vazgeçemeyen, Batılılara hoş görünmek adına İslâm’dan taviz vermeyi seçen diyalogcu FETÖ tarafından Rasim Paşa Camii kubbesinin dört köşesinde Kur’an-ı Kerim dışında, tahrif edilmiş kutsal kitaplar Zebur, Tevrat ve İncil’in resimlerinin yerleştirildiği ortaya çıkmıştı. 28 Şubat döneminde Jandarma Genel Komutanlığı görevinde bulunan E. Orgeneral Rasim Betir’in Hendekli olması nedeniyle “Rasim Paşa Camii” ismi konulan mabetteki rezilliği fark eden cami cemaati, söz konusu görüntülerin FETÖ’nün “Dinlerarası diyalog” fitnesini çağrıştırdığı yönünde tepki göstermişti.

TEPKİLER SONUÇ VERDİ 

Hendek’teki 5 bin kişilik Rasim Paşa Camii içerisinde yer alan İncil, Zebur, Tevrat resimlerini ifşa etmemizin ardından harekete geçen müftülüğün Rasim Paşa Camii tavanında bulunan Zebur, Tevrat ve İncil resimlerini kaldırttığı bildirildi. Rasimpaşa Camii’nin ibadete açıldığı ilk günden itibaren tartışmalara konu olan cami tavanında şimdilerde ise, sadece kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’in yer aldığı tespit edildi. 

HER YOLU MUBAH GÖRÜYORLAR

Gazeteniz Akit, 15 Haziran Perşembe günü “Alçak bunlar, alçak” başlıklı sürmanşetten yayımlanana haberiyle FETÖ’nün Sakarya’nın Hendek ilçesinde ibadete açılan camiyi nasıl esareti altına almaya çalıştığını gözler önüne sermişti. “Dinlerarası diyalog” projesi adı altında her yolu mubah gören FETÖ’nün Rasim Paşa Camii içerisine Kur’an-ı Kerim ile birlikte Zebur, Tevrat ve İncil’in tavana resmettiğini görüntülemiştik.

DİYALOG FİTNESİ NEDİR?

FETÖ’nün hain yüzünü göstermediği zamanlarda Vatikan ile birlikte hayata geçirmeye çalıştığı en önemli projesi “Dinlerarası diyalog”du. Tek tanrılı üç dinin mensuplarının birlikte ibadet edebileceği Antalya’daki Dinler Bahçesi, 2004 yılında açılmıştı. Cami, kilise ve sinagogun aynı ortamda bulunduğu Dinler Hoşgörü Merkezi, dinlerarası diyalog için örnek proje olarak takdim edilmişti. 

 

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 05:11
  1. Rasim Paşa Camii
  2. Hendek
  3. Sakarya’nın Hendek ilçesi
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