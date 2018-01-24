Akit yazdı, AYM darbe izlerini sildi

HABER MERKEZİ - AYM’nin resmi internet sitesinde 27 Mayıs darbesini kutsayan ifadeler kaldırıldı. Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının idam edildiği alçak 27 Mayıs darbesi ile ilgili “devrim” tanımlaması yapan AYM, yanlışından döndü. AYM’nin ilk üyeleri için hazırlanan özgeçmişlerde “27 Mayıs Devrimi” tanımlamasının yapıldığını ortaya çıkardığımız “AYM’de darbe kalıntıları” haberimizin ardından harekete geçen yetkililerin sıkıntıyı giderdiği, sorunun ise ‘gözden kaçtığı’ savunuldu. Asker kökenli emekli AYM üyesi Hasan Gürsel, emekli üye Sait Koçak, emekli AYM Başkanı Necdet Darıcıoğlu gibi isimlerin “anayasa.gov.tr” adresindeki özgeçmişlerinde “27 Mayıs 1960 Devrimi” ifadesinin birçok kez geçtiği belirlenmişti.

AYM’de darbe kalıntıları