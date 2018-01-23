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Akit yazdı Anayasa Mahkemesi darbe izlerini sildi

Anayasa Mahkemesi’ndeki (AYM) darbe kalıntıları Akit’in haberinin ardından temizlendi. AYM’nin resmi internet sitesinde, başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının idam edildiği alçak 27 Mayıs darbesi için kullanılan “devrim” ifadesi kaldırıldı.

23 Ocak 2018 Salı 17:01
Akit yazdı Anayasa Mahkemesi darbe izlerini sildi

HABER MERKEZİ - Akit’in gündeme taşıdığı Anayasa Mahkemesi’ndeki ‘darbe kalıntısı’ temizlendi. AYM’nin resmi internet sitesinde 27 Mayıs darbesini kutsayan ifadeler kaldırıldı.

Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının idam edildiği alçak 27 Mayıs darbesi ile ilgili “devrim” tanımlaması yapan AYM yanlışından döndü. AYM’nin ilk üyeleri için hazırlanan özgeçmişlerde “27 Mayıs Devrimi” tanımlamasının yapıldığını ortaya çıkardığımız “AYM’de darbe kalıntıları” haberimizin ardından harekete geçen yetkililerin sıkıntıyı giderdiği, sorunun ise ‘gözden kaçtığı’ savundukları öğrenildi. Asker kökenli emekli AYM üyesi Hasan Gürsel, emekli üye Sait Koçak, emekli AYM Başkanı Necdet Darıcıoğlu gibi isimlerin “anayasa.gov.tr” adresindeki özgeçmişlerinde “27 Mayıs 1960 Devrimi” ifadesinin birçok kez geçtiği belirlenmişti.

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 17:01
  1. Anayasa Mahkemesi
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