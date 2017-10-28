Akit TV'ye çirkin saldırı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifasının ardından Akit TV Ankara Haber Müdürü Mehmet Özmen'e fiziksel müdahalede bulunuldu.28 Ekim 2017 Cumartesi 15:51
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifasının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin önünde arbade yaşandı. Yaşanan arbedede Akit TV Ankara Haber Müdürü Mehmet Özmen'e Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanları, fiziksel müdahalede bulundu.
Müdahalenin ardından söz konusu çalışanlar olay yerinden kısa bir sürede uzaklaştı.