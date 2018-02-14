Akit gördü, yanlıştan dönüldü

VOLKAN TÜRKMENOĞLU Kayseri Valiliği ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı İşbirliği ile ‘Kentimi Tanıtmaya Gönüllüyüm’ projesi kapsamında ilçelerdeki okullara dağıtılan ‘Bohçadaki Sırlar’ kitabında cinselliği özendirici konuların yer aldığını belirten veliler, çocuk yaştaki öğrencilere dağıtılan bu kitapları istemediklerini ve Kayseri Valiliği’ne şikayette bulanacaklarını ifade ettiler.

Kitabın bazı bölümlerinde cinsel sapıklıklar ve yasak ilişkiyi özendirici konular ile cinsel uyarıcı ilaçları özendirici ifadeler yer alırken öğrencilere okuma alışkanlığını özendirme adı altında yapılan sapkınlık velilerin ve öğrencilerin tepkisine neden oldu. Yasak aşk ilişkisi, kadın-erkek ilişki hikâyelerinin anlatıldığı kitapta, yasak aşkı özendirici ifadelere de yer verildi. Veliler bu kitapların dağıtımının bir an önce durdurulmasını, dağıtılan kitapların da bir an önce toplatılmasını istediler. Konuyla ilgili görüştüğümüz kitabın yazarı Abdullah Ayata ise, kitabı kendisinin yazdığını, kitabı tekrar inceleyeceğini ve rahatsızlık uyandırdıysa gerekirse dağıtmayabileceklerini söyledi.

Ayata; “Amacım kötü yola düşmüş bir kadının kitabın sonunda doğru yolu bulma hikâyesini anlatmaktı. Uyarınız için teşekkür ediyorum, biz bu kitabı kaldırıyoruz, zaten fazla dağıtmadık. Burada doğru söylüyorsunuz, biz aşırıya kaçmışız” dedi. Konuyla ilgili bilgi verdiğimiz Kayseri Valisi Süleyman Kamçı ise kitabı tasvip etmediklerini ve içeriğini fark etmediklerini belirterek kitabın toplattırılacağını söyledi.