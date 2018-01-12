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Akit Gazetesi'ne iki ödül birden!

Türk basınının yüz akı Akit, ödüllere doymuyor.

12 Ocak 2018 Cuma 04:16
Akit Gazetesi'ne iki ödül birden!

HABER MERKEZİBelediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikasının (Bem-Bir-Sen) trafik kazasında yaşamını yitiren sendikanın eski genel sekreteri adına düzenlediği ve büyük ses getiren “İbrahim Keresteci Basın Ödülleri” sahiplerini buldu.

“2020 yılında Gülen Başkomutan olacaktı” haberiyle FETÖ’cü hainlerin kirli emellerini deşifre eden gazetemiz yayın kurulu üyesi ve haber müdürü Murat Alan, İbrahim Keresteci Basın Ödülü’ne layık görüldü. Şehir dışında olması sebebiyle Diyarbakır’da gerçekleşen ödül törenine katılamayan Alan’ın ödülünü istihbarat şefimiz Muhammed Uzun, Bem-Bir Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay’ın elinden aldı. Ödül töreninde ayrıca Ankara muhabirimiz Resul Ekrem Şahan da çalışma hayatına ilişkin yaptığı haberlerden dolayı ödüle layık görüldü. 

Az da olsa Diyarbakır’ı anlattık

Siyaset ve medya dünyasının önemli isimlerinin katıldığı ödül töreninde bir konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, “Umuyorum ki bu toplantı vesilesiyle çok sayıda medeniyeti emzirmiş ve ona beşik ve yuva olmuş kadim şehir Diyarbekir, bu vesileyle az da olsa anlatılma imkanı bulunur. Diyarbekir’i, yeryüzündeki kadim şehirlerle eşleştireceksek, ona bir kardeş arayacaksak, inanın bu kardeş Kudüs olur. Tıpkı Kudüs gibi burası da tarih boyunca gerçek anlamda bir çoğulculuğun, barış içerisinde çokluğun birlik içinde yaşadığı bir şehir oldu” dedi.

Millet olarak dik durduk

Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay da “Yüzyıllardır her inanca, her kökenden insana bağrını açan bu toprakları, kardeş kanıyla sulamak istediler. Hamdolsun ki bu milletin mayasında zulme ve küfre karşı dik durmak vardır. Millet olarak dik durduk, zalime ve haine fırsat vermedik. Bunu en net haliyle 15 Temmuz’da yaşadık ve gördük. Basın emekçisi kardeşlerimiz sayesinde ihaneti gördük ve meydanlara indik. Hainlerin ihanetlerini ve katliamlarını an be an kaydettiler ve o kayıtlar bugün mahkemelerde. Bu hainlerden hesap sorulurken en önemli delil niteliğinde. O ihanet gecesinde şehit olan, gazi olan gazeteci kardeşlerimiz de vardı” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 04:16
  1. İbrahim Keresteci Basın Ödülleri
  2. Muhammed Uzun
  3. Mehdi Eker
  4. AK Parti
  5. Murat Alan
  6. Resul Ekrem Şahan
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