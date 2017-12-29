Akit Gazetesi yayıncılıkta 25. yılında

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Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, Akit'in ilk yıllarını anlatıyor.
29 Aralık 2017 Cuma 15:26
Haber Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 15:26
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http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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