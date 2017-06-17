Akit dostları iftarda buluştu

HARUN SEKMEN / İSTANBUL - Akit Medya Grubu’nun her yıl gelenekselleşen iftar programlarının 25’incisini önceki gün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Avcılar Sosyal Tesisleri’nde bulunan Deniz Köşk Salonu’nda yapıldı. İftar programı, medya, siyaset, sivil toplum ve iş dünyasını bir araya getirdi. Çok sayıda davetlinin katıldığı programda, Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, Akit Medya Grubu Müessese Müdürü Nuri Karahasanoğlu, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu konukları karşıladı.

HER ZAMAN HAKİKATİ SÖYLEDİK

İftar programının açılış konuşmasını gerçekleştiren Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, “Hakkı tutan ve kötüyü men etme davasına gönül veren aziz ve muhterem kardeşlerim. Hepinizi selamların en güzeli Allah’ın selamı ile selamlıyorum. Küçük bir odada 60 metrekarelik bir yerde çıktığımız bu yolda hamdolsun bugün bu noktalara geldik. Cenab-ı Hakk’a ne kadar şükretsek azdır. Türkiye’de ilk defa arkasında holding olmayan, arkasında siyasi parti olmayan, arkasında cemaat olmayan bir gazete olarak yayın hayatına başladık. Bugüne kadar da ihale takip etmeyen, şantaj yapmayan, sadece gazetecilik yapan bir gazete olarak yayın hayatını sürdürdük. Biz inananların gören gözü, işiten kulağı, haykıran sesi olduk. En zor zamanlarda dik durmasını, geri adım atmamasını, yamulmamasını başardık” dedi. Akit’in büyük badireler atlattığını kaydeden Karahasanoğlu, “Bizi bitirmek istediler bitiremediler. 312 general bize dava açtı. Bu generallerin 176 tanesi daha önce hapse girdi. Bu noktada kalmadı, “Hakkımızı helal etmiyoruz” diye bir başlık attık diye hacizle evimizi sattılar. Almanya’da İsrail’i eleştiriyoruz diye mahkeme kararı olmadan gazetemiz kapatıldı. Büyük bir cesaretle bu badirelerin üstesinden gelebildik” dedi. Akit’in Türkiye’nin en ücra köşelerine kadar ulaştığını kaydeden Karahasanoğlu, “Gazetemiz şuanda İstanbul başta olmak üzere 6 bölgede basılıyor. Gazetemiz Türkiye’nin en ücra köşesine kadar ulaşıyor. İki yıl önce de Akit TV yayına başladı. İlkelerimizden taviz vermedik. Faiz kuruluşlarının reklamını almadık. Ölçülerimize uymayan reklam görüntülerini hiçbir zaman kullanmadık. İnternette haber sitelerinde ilk beşe girdi. İlk üçe girmek için atılımlar hamleler yapıyoruz. Sözlerimi tamamlarken geçtiğimiz günlerde Hakk’a yürüyen Kadir Demirel kardeşimiz, Hasan Karakaya kardeşimiz, Abdürrahim Karakoç, Mustafa Miyasoğlu, Mustafa Müftüoğlu gibi daha önce gazetemizde yazı yazan ve ahirete intikal edenlere rahmet diliyorum” dedi.

“MİLLİ İRADENİN YANINDA VE DİK DURDUNUZ”

AK Parti İl Başkanı Dr. Selim Temurci ise, Akit’in iftar sofrasında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Akit dendiğinde, aklıma milletin adamı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı Pınarhisar Cezaevine attıklarında gösterdiği dik duruşu geliyor. Yine ‘411 el kaosa kalktı’ başlıkları atıldığında nasıl milli iradenin yanında saf tuttuğunu hatırlıyorum. Allah sizlerden razı olsun” dedi. Başkan Temurci sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizler sadece siyasi bir hareket değiliz. Bizler bu topraklarda, bir davanın, bir inancın, bir medeniyetin mensuplarıyız. Bu medeniyetin tohumları insanlık tarihiyle birlikte başlamıştır. Mekke ve Medine’de hayat bulan bu medeniyetin, coğrafyamızdaki temsilcileriyiz. Hz. Peygamberimiz ‘Ramazan ümmetimin ayıdır’ buyuruyor. Bölgemizde kan ve gözyaşı simsarları Müslümanları katlediyor. Bizlere düşen birlik ve beraberlik içinde olmaktır. Dualaşmaya, birbirimizle kucaklaşmaya ihtiyacımız var. Rabbim bu Kur’an ayında, ondan esinlenerek; hayatımıza, siyasetimize, geleceğimize bir çekidüzen vermeyi bizlere nasip eylesin.”

AKİT TV’Yİ SUSTURAMAYACAKLAR

Merhum Genel Yayın Yönetmenimiz Kadir Demirel’e rahmet dileyerek sözlerine başlayan Akit Medya Grubu Müessese Müdürü Nuri Karahasanoğlu, “Akit medya bağımsız, bağlantısız ve güdümsüzdür. İnananların sesi olmak noktasında büyük bir gayret göstermektedir” dedi. Akit TV’ye yönelik büyük bir susturma operasyonu yapıldığına dikkat çeken Karahasanoğlu, “Özgür basın susturulamaz diye haykıranlar söz konusu Akit olduğunda sus pus oluyorlar. İnanılmaz davalara karşı muhatap oluyoruz. RTÜK’ü devreye sokarak Akit TV’yi lince tabi tutuyorlar” dedi.