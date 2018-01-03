Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Akit ailesinden çifte ziyaret

Akit Ankara Büromuz tarafından ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'ya bir ziyaret gerçekleştirildi.

03 Ocak 2018 Çarşamba 02:50
Akit ailesinden çifte ziyaret

TÜRKİYE DÜNYADA DAHA ÇOK SÖZ SAHİBİ OLUYOR

YENİ AKİT / ANKARAAkit Ankara Büromuz tarafından ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer’e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirildi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Özer; “ÖSYM olarak 14 milyon vatandaşa hizmet veriyoruz. Bu hizmetleri en kaliteli biçimde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Amacımız yaptığımız sınavları sadece yurtiçinde değil uluslararası ortamda da geçerli hale getirmek. Türkiye dünyada giderek daha çok söz sahibi oluyor, kurumumuz da dünyada kabul edilebilir bir standarda kavuşmuş durumda. Vatandaşların hizmeti yerinden alması amacıyla birçok sınav merkezi oluşturduk. Koordinasyonumuz üst seviyede devam edecek” şeklinde konuştu. Ankara Temsilcimiz Yakışıklı ise, “Akit Gazetesi olarak en doğru haberi, en hızlı biçimde okurlarımıza ulaştırıyoruz. ÖSYM neredeyse herkesi ilgilendiriyor. Yeni dönemle birlikte görevinizde başarılar diliyoruz” dedi.

TUNA: ELİMİZİ SIKACAK İŞLETMECİ BEKLİYORUZ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna son dönemde yapılan tartışmalara ilişkin Akit’e konuştu. Ankapark projesinin durdurulmadığını ifade eden Başkan Tuna; “Orada bir işletme meselesi var. Bu işletme meselesinde de talepleri bekliyoruz. İnşallah düzgün talep olur, orası işletmeye açılır. Oranın yapılmasındaki ana gaye Ankara’ya turist gelsin, ticaret gelişsin; o maksatla böyle bir proje başlatıldı. Birtakım TOKİ meseleleri olmuş, iş gecikmiş. Şimdi tabii oranın işletilmesiyle ilgili süre meselesi var. O sürenin en az 20-30 yıl daha çıkması lazım ki işletmeci girdiği zaman daha verimli bir şekilde çalışabilsin. Şu anda mevzuattaki 10 yıl olarak görülüyor. İşletmecinin 10 yıla göre teklif vermesi başka olur, 30 yıla göre başka olur. Onun için kanun düzenlemesi gerekiyor. İnşallah süre 30 yıla çıkarsa işletmecinin daha fazla rağbet etmesini bekliyoruz. İnşallah bir uçtan açılıp hizmete girmesi çok iyi olur, uzadıkça sıkıntı olur” şeklinde konuştu.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 03 Ocak 2018 Çarşamba 02:50
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cezaevlerinde tulum isyanı hazırlığı
    1. Cezaevlerinde tulum isyanı hazırlığı
    2. Türkiye 2017’de şaha kalktı
    3. Akit ailesinden çifte ziyaret
    4. İsrail'e beklenmedik şok! Silah..
    5. Beyaz Saray sözcüsünden İran açıklaması
    6. Trump'tan Pakistan'ın ardından..
    7. ABD'ye ortalığı karıştıracak İran..
    8. Peru'da korkunç facia! Yolcu otobüsü..
    9. Terör devleti İsrail'den tehdit: 3 ay..
    10. İBB'den 6 metro ihalesiyle ilgili..
    11. Pakistan'dan ABD'ye sert tepki: Büyük..
    12. CHP'den İranlı 'Gezi'ciler için..
    13. Kerkük'te alçak saldırı! Türkmen..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Deniz..
    15. Almanlar çarpıttı! Çavuşoğlu'nda flaş..
    16. Protestoları fırsat bildi! ABD'den..
    17. Diyanet'ten alçak karalamaya cevap geldi
    18. Nükleer silahların yasaklanmasını..
    19. İran'daki vandallara bir destek de..
    20. İran'daki karışıklık o ilimizi..
    CHP'den rezalet açıklama: Ödemek zorundayız
    CHP'den rezalet açıklama: Ödemek zorundayız
    İran'da büyük hareketlilik! Güvenlik görevlileri...
    İran'da büyük hareketlilik! Güvenlik görevlileri...
    Erbakan böyle uyarmıştı: İran'dan sonraki asıl hedef Türkiye!
    Erbakan böyle uyarmıştı: İran'dan sonraki asıl hedef Türkiye!
    Meclis'i bekleyen büyük tehlike: Oy çokluğuyla...
    Meclis'i bekleyen büyük tehlike: Oy çokluğuyla...
    ‘Dışkı da yerim’ diyen Prof. zıvanadan çıktı
    ‘Dışkı da yerim’ diyen Prof. zıvanadan çıktı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 01.01.2018
    'Alamancı'lara kötü haber, bunu yapan yandı!
    'Alamancı'lara kötü haber, bunu yapan yandı!
    İstanbul'daki dev proje iptal edildi! Tam 1.6 milyar...
    İstanbul'daki dev proje iptal edildi! Tam 1.6 milyar...