Akit ailesinden çifte ziyaret

TÜRKİYE DÜNYADA DAHA ÇOK SÖZ SAHİBİ OLUYOR

YENİ AKİT / ANKARA - Akit Ankara Büromuz tarafından ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer’e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirildi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Özer; “ÖSYM olarak 14 milyon vatandaşa hizmet veriyoruz. Bu hizmetleri en kaliteli biçimde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Amacımız yaptığımız sınavları sadece yurtiçinde değil uluslararası ortamda da geçerli hale getirmek. Türkiye dünyada giderek daha çok söz sahibi oluyor, kurumumuz da dünyada kabul edilebilir bir standarda kavuşmuş durumda. Vatandaşların hizmeti yerinden alması amacıyla birçok sınav merkezi oluşturduk. Koordinasyonumuz üst seviyede devam edecek” şeklinde konuştu. Ankara Temsilcimiz Yakışıklı ise, “Akit Gazetesi olarak en doğru haberi, en hızlı biçimde okurlarımıza ulaştırıyoruz. ÖSYM neredeyse herkesi ilgilendiriyor. Yeni dönemle birlikte görevinizde başarılar diliyoruz” dedi.

TUNA: ELİMİZİ SIKACAK İŞLETMECİ BEKLİYORUZ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna son dönemde yapılan tartışmalara ilişkin Akit’e konuştu. Ankapark projesinin durdurulmadığını ifade eden Başkan Tuna; “Orada bir işletme meselesi var. Bu işletme meselesinde de talepleri bekliyoruz. İnşallah düzgün talep olur, orası işletmeye açılır. Oranın yapılmasındaki ana gaye Ankara’ya turist gelsin, ticaret gelişsin; o maksatla böyle bir proje başlatıldı. Birtakım TOKİ meseleleri olmuş, iş gecikmiş. Şimdi tabii oranın işletilmesiyle ilgili süre meselesi var. O sürenin en az 20-30 yıl daha çıkması lazım ki işletmeci girdiği zaman daha verimli bir şekilde çalışabilsin. Şu anda mevzuattaki 10 yıl olarak görülüyor. İşletmecinin 10 yıla göre teklif vermesi başka olur, 30 yıla göre başka olur. Onun için kanun düzenlemesi gerekiyor. İnşallah süre 30 yıla çıkarsa işletmecinin daha fazla rağbet etmesini bekliyoruz. İnşallah bir uçtan açılıp hizmete girmesi çok iyi olur, uzadıkça sıkıntı olur” şeklinde konuştu.