Akit, 24 yıldır mazlumların yanında yer aldı

Bu olay sonrası Müslümanlar üzerinde büyük bir baskı kuran dönemin hükümeti, hiçbir delil ve belge olmadan onlarca mazlumu zindanlara tıktı, müebbet hapse mahkûm etti. Akit ise Sivas mazlumlarının mağduriyetini sürekli olarak gündemde tutup, başta mağdurlar ve mağdur yakınları olmak üzere sanık avukatlarıyla görüştü ve zulmün son bulması noktasında ısrarlı yayınlar yaptı.