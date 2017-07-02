Akit, 24 yıldır mazlumların yanında yer aldı
2 Temmuz 1993’te Sivas’ta Aziz Nesin öncülüğünde bir cuma günü başlatılan provokasyon amacına ulaştı ve 37 kişinin ölümüyle son buldu.02 Temmuz 2017 Pazar 06:57
Bu olay sonrası Müslümanlar üzerinde büyük bir baskı kuran dönemin hükümeti, hiçbir delil ve belge olmadan onlarca mazlumu zindanlara tıktı, müebbet hapse mahkûm etti. Akit ise Sivas mazlumlarının mağduriyetini sürekli olarak gündemde tutup, başta mağdurlar ve mağdur yakınları olmak üzere sanık avukatlarıyla görüştü ve zulmün son bulması noktasında ısrarlı yayınlar yaptı.