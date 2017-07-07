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Akıntıya kapılan Suriyelinin cesedini arama çalışması sürüyor

Şanlıurfa’da 5 gün önce serinlemek için DSİ’ye ait sulama kanalına giren Suriyelinin cesedini arama çalışmaları ediyor.

07 Temmuz 2017 Cuma 19:51
Akıntıya kapılan Suriyelinin cesedini arama çalışması sürüyor

5 gün önce Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesinden geçen DSİ’ye ait beton sulama kanalına giren Suriye uyruklu Muhammet Abdullah (22) akıntıya kapılarak kayboldu. İl Emniyet Müdürlüğü Dalgıç Polisleri 5 gündür cesede ulaşmak için yoğun bir çaba sarf ediyor.

Kanalı baştan sona kadar tarayan ekipler, vatandaşlardan gelen ihbarları da değerlendiriyor. Akıntı şiddetli olduğu için çalışmaları güçlükle sürdüren ekipler, “Suda ceset var” ihbarı üzerine yeniden bölgeye gitti. Kanalın Balaban Köprüsü ızgara kısmında arama yapan dalgıç polisler, halatla suya inerek demirlerin arasında olduğu iddia edilen cesede ulaşmaya çalıştı.

Ceset yerine kaplumbağa leşine ulaşıldı

Izgaraların olduğu bölüme inen ekipler, demirlere takılan ve bir kısmı suyun üstüne çıkan insan ayağına benzeyen bir cisim gördü. Ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkartılan cismin insan cesedi değil, ölü bir kaplumbağaya ait suda kaldığı için şişmiş leş olduğu anlaşıldı. Daha sonra bölgeden ayrılan ekiplerin su seviyesi düştüğünde arama çalışmalarına devam edecekleri öğrenildi.

Çalışmaları izleyen vatandaşlar ise kanallarda boğulmaların oldukça fazla olduğunu dile getirerek aileleri, çocuklarını boğulmamaları için belediyelere ait havuzlara göndermeleri konusunda uyardı.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 19:51
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