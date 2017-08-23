Akın'dan Fenerbahçe'ye flaş öneri!

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Serhat Akın, Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar'ın sorularını yanıtladı.

İşte o açıklamalar:

"Futbolda artık büyük takım, küçük takım ayrımı yok"

"Zor bir maç olacaktır. Şunu öncelikle belirtmek isterim artık futbolda büyük takım, küçük takım ayrımı yok. Dün baktığınızda Sevilla çok başarılı bir takım Avrupa kupaları kazanmış bir takım ama Başakşehir onlara karşı çok iyi oynadı. Emre’nin şutu gol olsa tur atlayacaklardı. Başakşehir rakibini sistemini bozdu. Şimdi aynı şekilde Vardar takımı da bozmak için oynacaktır. Fenerbahçe rakibin kilidini erken bir golle açarsa, taraftarın coşkusu ile farka gidebilir. Sonuçta Fenerbahçe iyi takım ama dikkatli olmak lazım."

"Fenerbahçe'nin dönüm maçı"

"Bu bence Fenerbahçe için dönüm maçı. Bu maç lige de etki eder. Çok kilit bir maç. Erken gol olursa ve taraftarı arkasına alırsa Fenerbahçe net bir galibiyetle rakibini eleyebilir."

"Valbuena'yı anlayacak oyuncular lazım"

"Valbuena uzun yıllardır bu işin içinde , çok büyük bir oyuncu. Geçen sezon Lyon’da da izledik. Lyon takımında oynarken etrafında iyi oyuncular vardı. Valbuena’yı anlayacak oyuncular lazım. İnanılmaz istekli ancak takım arkadaşlarının desteğine ihtiyacı var. Geçen sezon taraftar ile kopukluk vardı ancak bu sezon bunu aşabilir. Tek yürek oldu mu takım çok etkili olabilir. Valbuena’da takımı ateşleyecek güç var. Trabzonspor maçında Fenerbahçe kötü değildi."

"Vitor Pereira küstürdü"

"Robin van Persie baktığımızda star değil bana göre mega star. Manchester United, Milli Takım, Dünya Kupası vs. çok öneml işler yaptı. Teknik adam tarafından küstürülünce sıkıntı oluyor. Vitor onu küstürdü. Mesela ben olsam Robin van Persie'den yararlanmak için herşeyi yaparım. Teknik direktör yaklaşımı oyuncuyu ileri yada geri götütür."

"Fenerbahçe simgesini boğa yapabilir"

"Fenerbahçe e-spor takımının kullandığı 'boğa' simgesi bence iyi bir simge olmuş. Değişiklik olur mu bilemiyorum sonuçta köklü bir kulüp ama Kadıköy’de boğa heykeli de var. Enerjik bir hayvan olduğu için herkesi motive edebilir."